El Ayuntamiento de Gijón levantará un auditorio para grandes eventos en La Ería del Piles

Un gran auditorio que albergue actos y conciertos de más de 5.000 personas, como los que ahora se celebran en el Palacio de los Deportes, con una estructura modular para adaptarlo a aforos variados y que sea el símbolo de la transformación de la Ería del Piles. El Ayuntamiento se encuentra en conversaciones con varias promotoras privadas para construir un nuevo equipamiento cultural en una finca anexa a la recién estrenada playa verde Luis Enrique Martínez, en El Rinconín. El proyecto, según confirman fuentes municipales a LA NUEVA ESPAÑA, se está ideando con la intención de establecer una colaboración público-privada, de tal forma que una promotora construya el complejo, pero que pueda tener usos públicos. La idea es seguir un modelo como el instaurado en Valencia con el pabellón Roig Arena.

Exterior del pabellón Roig Arena de Valencia. | E. P.

El proyecto se encuentra, por ahora, en una fase muy inicial. Las labores están centradas en esas negociaciones con las promotoras privadas para ver cómo se puede articular el proyecto. Eso sí, las líneas maestras, según apuntan estas fuentes muncipales, están claras. Lo que se quiere es construir un auditorio que sirva como sede para los conciertos de un tamaño considerable que ahora mismo se celebran en el Palacio de los Deportes de La Guía. Y no solo eso, porque la idea es que el complejo pueda tener una disposición modular, de tal forma que se puedan organizar en el mismo eventos de menor tamaño.

Estas mismos conocedores del proyecto indican que se "trata de un equipamiento muy demandado por diferentes sectores de la ciudad" y asumen que una de las ideas de ese futuro auditorio es poder dar un mejor escenario a los eventos culturales que ahora mismo se hacen en La Guía "porque no hay otro espacio". También está decidida la ubicación. La parcela que se está mirando es un espacio anexo a la playa verde en El Rinconín. Dicha parcela tiene una superficie de 3.038 metros cuadrados y se ubica entre el nuevo espacio dedicado a Luis Enrique y el local de hostelería "Las Terrazas del Pery".

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Las conversaciones con las promotoras están activas desde hace un tiempo. La fórmula para gestionar lo que sería un equipamiento llamado a poner "el broche de oro" a la Ería del Piles, una zona durante años olvidada en la ciudad y que ahora coge velocidad de crucero con varios proyectos en ciernes, también está más o menos definida. Se quiere seguir el mismo modelo que se ha instaurado en Valencia con el pabellón Roig Arena. Es decir, que sea una promotora quien lo construya, pero que se puedan realizar eventos públicos en el mismo. "Es un modelo al que están yendo muchas ciudades", explican.