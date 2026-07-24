Despliegue de preparativos del Festival Aéreo en San Lorenzo, con ensayos y restricciones del baño y la navegación desde hoy

Los preparativos para el Festival Aéreo de Gijón ya han comenzado, aunque todavía de forma discreta. Durante la mañana del jueves, varios operarios trasladaban material y empezaban a instalar las primeras infraestructuras de organización en el paseo del Muro de San Lorenzo, entre ellas la futura zona de control del evento. Mientras la maquinaria empieza a ponerse en marcha de cara a la exhibición del domingo y a los ensayos de hoy viernes -ya con restricciones al baño, entre las 10.30 y las 15.00 horas, y de 16.00 a 16.30- y el sábado, entre vecinos y visitantes ya se respira la expectación habitual de una de las citas más multitudinarias del verano gijonés, aunque también persisten las voces críticas por las molestias que genera.

La mayoría de los habituales del paseo esperan con ganas una cita que consideran ya un clásico del verano gijonés. “Venimos todos los años a verlo”, explican Susana Buitrago y Juan Gutiérrez, que ya tienen decidido el lugar desde el que seguirán la exhibición. Este año cambiarán La Escalerona por el Cerro de Santa Catalina para disfrutar de una mejor perspectiva y evitar la marea alta. “Llevamos una toalla grande, sombrilla, nevera con hielo, bocadillos y agua porque al final estás allí hasta las tres de la tarde”, cuentan. La pareja destaca además las novedades del programa de este año, con la incorporación de nuevos aparatos. “Los cazas, las avionetas clásicas y los paracaidistas son lo que más nos gusta”, señalan.

Una cita fija para muchos gijoneses

En la playa de San Lorenzo son muchos los que ya cuentan los días para la exhibición. Pilar Correas, Mercedes Castañón, Montserrat Ríos y Estela Sánchez aseguran que no solo acudirán el domingo, sino también a los ensayos y al espectáculo nocturno previsto para la víspera. “Tenemos muchas ganas. Lo vemos todos los años”, afirman. Su única queja vuelve a repetirse edición tras edición: las restricciones al baño durante varias horas. “Nos fastidia que no nos dejen meternos en el agua desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde, pero por lo demás fenomenal”, explican mientras toman el sol.

Como muchos asistentes habituales, ya tienen organizado el día. “Bajamos con los bocadillos porque luego no puedes salir. Venimos preparadas”. También esperan con interés las novedades del cartel. “Echamos de menos a la Patrulla Águila, pero este año tenemos ganas de ver las novedades”.

La expectación alcanza también a visitantes llegados de fuera. Alejandro Serrano, de Jaén, que pasa unos días en Gijón junto a familiares de Madrid, asegura que permanecerán en la ciudad para disfrutar del espectáculo. “Son eventos muy interesantes y acercan este tipo de aeronaves a la ciudadanía”, comenta.

También Adrián González y Virginia Álvarez, de León, descubrieron durante su paseo por la playa que el festival se celebraba este fin de semana. Aunque no podrán quedarse para verlo, valoran positivamente una iniciativa que “atrae a mucha gente” a la ciudad.

También hay voces críticas

No todo el mundo recibe con entusiasmo la llegada del Festival Aéreo. Gonzalo Andrés y Rosa Rodríguez muestran un rechazo frontal al evento. “Estamos totalmente en contra”, aseguran. Entre los motivos citan el ruido, la contaminación, las molestias para la fauna y las limitaciones para disfrutar de la playa durante la exhibición. “No nos dejan ni bañarnos y además es una actividad armamentística y guerrera”, sostienen. Ambos reconocen que nunca han asistido al festival y que, durante su celebración, prefieren alejarse de San Lorenzo para evitar el ambiente multitudinario.

El programa: dos días de exhibiciones sobre la bahía

La programación arrancará fuerte el sábado 25 de julio con el Sunset Air Show, una exhibición al atardecer que se desarrollará entre las 20.30 y las 22.17 horas. Participarán el SH-60 de la Armada, el NH90 del Ejército del Aire, el piloto Camilo Benito, la Fuerza Aérea Griega con el T-6A Texan, la Patrulla PAPEA y el espectáculo de pirotecnia aérea de Aerosparx.

El plato principal llegará el domingo 26, con la celebración del XX Festival Aéreo de Gijón, entre las 11.35 y las 15.32 horas, en una edición que reunirá a 23 participantes. Abrirá la exhibición Mario Llanera, seguido por los ultraligeros de La Morgal, el saltador de élite Dani Román, la Patrulla PAPEA, los paracaidistas de la Guardia Civil, Aerosparx, el helicóptero AW139 de Salvamento Marítimo, el esperado de los Bomberos de Asturias, el helicóptero y el CN235 de la Guardia Civil, el NH90 del Ejército del Aire, el helicóptero de la Policía Nacional, el SH-60 de la Armada, Luca Salvadori, Camilo Benito, el A400M del Ejército del Aire, Yakstars, el Chinook del Ejército de Tierra, la Fuerza Aérea Griega con el T-6A Texan, el Harrier de la Armada, el C.16 Eurofighter y, como broche final, la Patrulla ASPA.