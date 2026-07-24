Diego Ventura, rejoneador, regresa a Gijón en agosto para la feria de Begoña: "El público gijonés es señorial y sabe valorar el esfuerzo del torero"

El rejoneador Diego Ventura (Lisboa, 1982) vuelve este agosto a Gijón. Pisará la arena de la plaza de toros de El Bibio el día 14 en un festejo que cuenta también en el cartel con Duarte Fernandes y Javier Funtanet. Ventura, una figura de élite en el mundo del rejoneo, afirma encontrarse en "el mejor momento" de su carrera, con caballos consagrados y jóvenes que le ilusionan, los cuales traerá a la ciudad. "Ahora disfruto las cosas más y tengo esa cuadra que soñaba", asegura el torero.

Hace poco estuvo en la plaza de Roquetas de Mar. ¿Cómo va la temporada?

Está siendo muy bonita. Empezó muy fuerte, pude triunfar en Castellón y Valencia y he vivido cosas importantes en Jerez o Granada. Y en Madrid fue muy positivo. Pude disfrutar de las dos tardes y conseguir la puerta grande en la segunda.

Regresa a El Bibio.

Tengo mucha ilusión. Es una feria muy importante y deseaba volver.

¿En qué momento se encuentra?

En el mejor de mi carrera. Aparte de caballos consagrados y estrellas que todos conocen, también hay otros que están en un gran momento y me permiten hacer el rejoneo que me gusta y el toreo como lo siento.

¿Qué rejoneo le gusta?

El que transmite, el que llega a la gente. El basado en arriesgarte, en pisar terrenos comprometidos. Siempre me he guiado por ese concepto.

¿Ya sabe qué ejemplares estarán en Gijón?

Intento siempre escogerlo la semana anterior. Además de los caballos estrella llevaré alguno para que la gente lo conozca. Hay que ver que llegan a ese momento en plenas facultades, que hayan hecho los entrenamientos bien. Todo eso influye. Lo más seguro es que estén "Bronce", "Lío" o "Nómada". O caballos jóvenes como "Quitasueños" o "Castizo".

¿Qué aspectos son importantes en los caballos?

Es fundamental, aparte de su belleza y su físico, que tenga personalidad y me permita hacer el toreo que me gusta.

El animal, en ese sentido, es prácticamente una prolongación del rejoneador.

Y para eso tiene que haber muchas horas de entrenamiento, para que en la plaza los dos seamos uno.

¿Nota una evolución respecto a sus inicios?

Era muy diferente. Cuando comienzas los caballos no tienen la calidad de los de ahora y hay que poner mucho de tu parte. Ahora disfrutas las cosas más y tienes esa cuadra que soñabas. Tengo caballos contrastados y jóvenes que me ilusionan. Estoy en una etapa de madurez.

En una corrida, no obstante, el riesgo cero no existe. ¿Piensa en ello?

Entrenamos a diario para estar preparados y solucionar problemas si los hay. Los toros hacen daño a la mínima equivocación pero no puedo ir pensando en eso, sino en que voy a hacer una buena actuación y a hacer disfrutar a la gente.

¿Cómo ve el panorama regional del rejoneo?

Hay muy buenos rejoneadores. Tenemos la suerte de que hay jóvenes en buen momento, como Duarte Fernandes, Sebastián Fernández o Adrián Venegas, que apuntan maneras increíbles.

Precisamente Duarte Fernandes vivirá su estreno en Gijón.

El cartel me hace mucha ilusión. Toma la alternativa y va a sorprender Javier Funtanet, que tiene unas condiciones muy buenas. Duarte ha ido tres veces a Madrid y ha pasado por ferias relevantes. Es un chaval que va a gustar por su concepto y la transmisión con el público.

¿Mantiene la pasión por su disciplina?

Se mantiene a base de tener caballos que te motiven. Si no los tuviese igual habría perdido esa pasión.

¿Qué le aporta su faceta como ganadero?

Mucho. El campo siempre me apasionó, desde niño. Ha sido mi vida. Tener esa yeguada y criar animales es una de las mayores ilusiones. Puedo criar y sacar productos y convertirlos en estrellas.

¿En qué medida ha cambiado con el tiempo el toro?

El que sale a día de hoy está muchísimo más seleccionado, tiene más clase y más virtudes. Se ha avanzado en genética y la crianza. Los ganaderos hacen cosas increíbles. Ganaderías como El Capea, María Guiomar o Los Espartales. Es fundamental que el toro tenga movilidad y ritmo.

En Asturias, de un tiempo a esta parte, está sobre la mesa la posible prohibición de los toros a menores de 16 años.

Fastidian mucho estas cosas. Es increíble que se hable de eso pero sí puedan ver en televisión en abierto cosas agresivas. Da pena. El mundo taurino enseña muchas cosas más positivas, como el respeto, el esfuerzo, el sacrificio o el amor a los animales. Es muy injusta esa medida, no tiene sentido.

¿Qué puede decir de la feria de Begoña y de El Bibio?

Gijón es una plaza especial para todos. El público es respetuoso, muy señorial, y sabe valorar el esfuerzo de los toreros. Sabe esperar al momento y se entrega. Allí he tenido la suerte de triunfar muchas veces.

¿Qué mensaje le manda a la afición gijonesa?

Que es una feria muy rematada. No puede dejar de ir porque todos los días va a pasar algo importante. Y el cartel de rejones también está muy rematado y va a sorprender. Duarte y Javier son dos chavales con muchas ansias de triunfar.