Una exposición en la Antigua Rula sueña con seres cibernéticos que se adaptan al ecosistema marino

La sala de exposiciones de la Antigua Rula de Gijón, abrie sus puertas al verano gijonés con la muestra del proyecto "Entre Especies. Formas de estar juntas" de María Castellanos y Alberto Valverde, una innovadora muestra que explora el futuro de los ecosistemas del litoral asturiano a través de la mezcla entre arte, ciencia y tecnología que estará disponible para contemplarla hasta el 30 de agosto. Esta exposición es el resultado directo de la primera edición de la Beca de Producción Artística Puerto del Musel-LABoral, un hito que consolida la colaboración entre estas dos instituciones locales.

Una de las probetas con los seres adaptables. / .

Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte, destacó durante la presentación, la importancia de esta alianza, definiéndola como "una clara apuesta para impulsar la creación en torno al ámbito portuario". Según detalló González, el objetivo de esta convocatoria era "desarrollar un proyecto artístico original cuyo eje sea el mar, el puerto y el litoral de Gijón, fomentando la investigación, la innovación y la producción artística de calidad".

La obra ganadora lleva la firma de María Castellanos y Alberto Valverde, dos artistas con una sólida trayectoria internacional en la investigación ecológica y tecnológica. Su propuesta huye de los discursos sobre catástrofes para plantear un futuro basado en la adaptación. "La pregunta de fondo es cómo coexistir con esas otras especies con las que compartimos el planeta", explicaron los creadores. Ante fenómenos como el calentamiento global y la llegada de especies invasoras por la acción humana, los artistas proponen unas "especies mediadoras". Tal y como detallaron en su intervención, "planteamos unos seres que son medio cibernéticos, medio biológicos, que son capaces de adaptarse. No son diseñados para una sola acción, sino que son diseñados para realizar acciones diferentes".

Tres dispositivos con organismos de ciencia-ficción

Su proyecto se trata de una instalación de tres dispositivos escultóricos que albergan organismos de ciencia ficción suspendidos en un medio transparente, simulando sistemas de cultivo o soporte vital. Mediante secuencias de luz y movimiento mediante un aro exterior que realiza movimientos superiores e inferiores, las piezas simulan procesos de comunicación, adaptación y cuidado entre especies nativas y recién llegadas, proponiendo imaginar nuevas formas de convivencia en ecosistemas profundamente transformados por la actividad humana.

Otra de las especies que se muestra en la Antigua Rula. / .

El respaldo institucional de la iniciativa ha sido unánime. Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Juventud y Museos del Ayuntamiento de Gijón, aprovechó la ocasión para poner en valor el ecosistema creativo del municipio. "Gijón es una ciudad donde pueden surgir iniciativas como esta, una ciudad que entiende la cultura como un espacio de encuentro entre la creatividad, el conocimiento y la innovación", afirmó la concejala, quien además felicitó a Semínaris González por su labor en la dinamización de LABoral en su primer año al frente.

Faro de Tapia

Por su parte, Pablo León, director general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, celebró la apertura de estas nuevas vías de trabajo interinstitucional. León subrayó el esfuerzo de la autoridad portuaria por transcender su función de logística, convirtiendo sus espacios en "un puerto del arte y de la investigación cultural". Remarcó a su vez la importancia de mantener en pie este tipo de lugares portuarios destacando que "Gijón es lo que es gracias al puerto".

Enmarcó también la exposición de la Antigua Rula dentro de una estrategia autonómica más amplia de recuperación de espacios vinculados al mar, adelantando además que infraestructuras históricas como el Faro de Tapia se convertirán próximamente en residencias artísticas.