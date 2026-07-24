Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Gijón da la bienvenida a los pilotos del Festival Aéreo en su XX edición

Moriyón agradece a pilotos y tripulaciones su compromiso y destaca el vínculo que el certamen ha creado entre la ciudad y las Fuerzas Armadas

Gijón da la bienvenida a los pilotos del Festival Aéreo en su XX edición

Gijón da la bienvenida a los pilotos del Festival Aéreo en su XX edición

Vídeo: Demi Taneva Foto: Juan Plaza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Demi Taneva

Demi Taneva

La vigésima edición del Festival Aéreo Internacional de Gijón comenzó este viernes con un acto de bienvenida en la Finca Villa María, donde el Ayuntamiento recibió a las patrullas y pilotos que participarán durante este fin de semana en las exhibiciones sobre la bahía de San Lorenzo. Un encuentro institucional que sirvió para agradecer el trabajo de las tripulaciones antes de que miles de personas levanten la vista al cielo para seguir las maniobras.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, puso el acento en el simbolismo que ha adquirido el festival tras dos décadas de trayectoria. “Hoy celebramos veinte años de emoción compartida, veinte años de confianza”, afirmó ante los pilotos y representantes de las distintas unidades participantes. La alcaldesa recordó que detrás de cada exhibición “hay disciplina, preparación, sacrificio, horas de entrenamiento y una extraordinaria responsabilidad”, y destacó que el público no solo admira las aeronaves, “sino a las personas que las hacen volar”.

Moriyón subrayó además el vínculo que el certamen ha consolidado entre Gijón y las Fuerzas Armadas. “Hay un fin de semana cada verano en el que toda la ciudad deja de mirar al horizonte para levantar la vista al cielo”, señaló. A su juicio, esa conexión es posible gracias a la implicación de las tripulaciones, a las que trasladó el agradecimiento de la ciudad: “Esta siempre va a ser vuestra casa”.

Un aniversario con novedades

El director técnico del festival, Pablo González, destacó que esta edición incorpora varias participaciones inéditas en Gijón, como el helicóptero Chinook, la Fuerza Aérea Griega, el regreso del Harrier o la presencia del especialista en wingsuit Dani Román, además de otras exhibiciones ya habituales que, según señaló, convierten el programa en una cita “muy representativa” para conmemorar el vigésimo aniversario. González reconoció que alcanzar veinte ediciones consecutivas supone “una responsabilidad muy grande” por el trabajo de coordinación que exige un evento de estas características.

El director del festival también puso en valor el impacto que la exhibición tiene para la ciudad, tanto por la llegada de visitantes como por la proyección exterior que genera. “Vienen miles de personas no solo de Asturias, sino de toda España e incluso del extranjero. Es un apoyo increíble para la economía local y una forma de llevar el nombre de Gijón a través de millones de fotografías que se comparten en tiempo real”, aseguró.

Noticias relacionadas y más

Tras las intervenciones, autoridades, pilotos y representantes de las distintas patrullas compartieron un brindis y un encuentro informal antes de afrontar un fin de semana en el que el cielo de San Lorenzo volverá a convertirse en el gran escenario del verano gijonés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  2. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  3. El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
  4. Los autores de la fiesta de drones regresan hoy a Gijón tras emocionar al mundo con el homenaje a Gaudí en la Sagrada Familia: 'Volver es una emoción
  5. El suelo del Chas recibe una oferta millonaria de unos inversores para dedicarlo a fines no deportivos
  6. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  7. Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor
  8. Entran por la ventana a una vivienda de Gijón para salvar a una mujer de 92 años que llevaba tres días tirada en el suelo

Gijón da la bienvenida a los pilotos del Festival Aéreo en su XX edición

Gijón da la bienvenida a los pilotos del Festival Aéreo en su XX edición

Con hamacas, paraguas y su perrito para ver a su ídolo: la locura de dos seguidoras de Dani Martín para su concierto en Gijón

Con hamacas, paraguas y su perrito para ver a su ídolo: la locura de dos seguidoras de Dani Martín para su concierto en Gijón

El Grupo Covadonga impulsa un servicio de autobuses lanzadera para facilitar a los socios el acceso a la sede de Mareo

El Grupo Covadonga impulsa un servicio de autobuses lanzadera para facilitar a los socios el acceso a la sede de Mareo

Cabriolas voladoras de aperitivo: la playa de San Lorenzo, en Gijón, vibra con los ensayos del Festival Aéreo

Cabriolas voladoras de aperitivo: la playa de San Lorenzo, en Gijón, vibra con los ensayos del Festival Aéreo

Zapico, sobre la paralización judicial de la retirada del Héroes del Simancas en Gijón: "No condiciona en nada el desenlace del procedimiento"

Zapico, sobre la paralización judicial de la retirada del Héroes del Simancas en Gijón: "No condiciona en nada el desenlace del procedimiento"

Prometedor arranque de la campaña "Gijón compra y vuelve": más de 250 establecimientos adheridos en los primeros cinco días

Prometedor arranque de la campaña "Gijón compra y vuelve": más de 250 establecimientos adheridos en los primeros cinco días

Refuerzan la señalización vial en la avenida de El Llano

Refuerzan la señalización vial en la avenida de El Llano

El Videoclub 85 llena de cine el verano en El Llano con un ciclo elegido por los vecinos

El Videoclub 85 llena de cine el verano en El Llano con un ciclo elegido por los vecinos
Tracking Pixel Contents