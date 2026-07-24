Gijón da la bienvenida a los pilotos del Festival Aéreo en su XX edición

La vigésima edición del Festival Aéreo Internacional de Gijón comenzó este viernes con un acto de bienvenida en la Finca Villa María, donde el Ayuntamiento recibió a las patrullas y pilotos que participarán durante este fin de semana en las exhibiciones sobre la bahía de San Lorenzo. Un encuentro institucional que sirvió para agradecer el trabajo de las tripulaciones antes de que miles de personas levanten la vista al cielo para seguir las maniobras.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, puso el acento en el simbolismo que ha adquirido el festival tras dos décadas de trayectoria. “Hoy celebramos veinte años de emoción compartida, veinte años de confianza”, afirmó ante los pilotos y representantes de las distintas unidades participantes. La alcaldesa recordó que detrás de cada exhibición “hay disciplina, preparación, sacrificio, horas de entrenamiento y una extraordinaria responsabilidad”, y destacó que el público no solo admira las aeronaves, “sino a las personas que las hacen volar”.

Moriyón subrayó además el vínculo que el certamen ha consolidado entre Gijón y las Fuerzas Armadas. “Hay un fin de semana cada verano en el que toda la ciudad deja de mirar al horizonte para levantar la vista al cielo”, señaló. A su juicio, esa conexión es posible gracias a la implicación de las tripulaciones, a las que trasladó el agradecimiento de la ciudad: “Esta siempre va a ser vuestra casa”.

Un aniversario con novedades

El director técnico del festival, Pablo González, destacó que esta edición incorpora varias participaciones inéditas en Gijón, como el helicóptero Chinook, la Fuerza Aérea Griega, el regreso del Harrier o la presencia del especialista en wingsuit Dani Román, además de otras exhibiciones ya habituales que, según señaló, convierten el programa en una cita “muy representativa” para conmemorar el vigésimo aniversario. González reconoció que alcanzar veinte ediciones consecutivas supone “una responsabilidad muy grande” por el trabajo de coordinación que exige un evento de estas características.

El director del festival también puso en valor el impacto que la exhibición tiene para la ciudad, tanto por la llegada de visitantes como por la proyección exterior que genera. “Vienen miles de personas no solo de Asturias, sino de toda España e incluso del extranjero. Es un apoyo increíble para la economía local y una forma de llevar el nombre de Gijón a través de millones de fotografías que se comparten en tiempo real”, aseguró.

Tras las intervenciones, autoridades, pilotos y representantes de las distintas patrullas compartieron un brindis y un encuentro informal antes de afrontar un fin de semana en el que el cielo de San Lorenzo volverá a convertirse en el gran escenario del verano gijonés.