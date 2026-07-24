Del Gran Premio de F1 de Arabia Saudí al cielo de Asturias: la única patrulla del mundo que realiza acrobacias aéreas con efectos pirotécnicos deslumbrará en Gijón la noche del sábado

El primer y único equipo del mundo en realizar acrobacias aéreas nocturnas utilizando pirotecnia estará este sábado en Asturias. Es la gran novedad de la nueva edición del Festival Aéreo Internacional de Gijón, que acogerá este fin de semana la bahía de San Lorenzo. Se trata de la patrulla británica AeroSPARX, famosa por sus espectáculos con efectos pirotécnicos, que ha llevado por todo el planeta. Desde el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 hasta Walt Disney.

AeroSPARX, que ya estuvo en la región en 2022, iluminará el cielo de Gijón este sábado con un espectáculo que comenzará a las 20.30 horas y terminará a las 22.17, justo antes del concierto de Dani Martín en el parque Hermanos Castro. La patrulla británica no estará sola. Le acompañarán cinco participantes más: el SH-60 de la Armada, el NH90 del Ejército del Aire, el piloto Camilo Benito, la Fuerza Aérea Griega con el T-6A Texan y la patrulla PAPEA. Los pilotos de AeroSPARX serán los encargados de cerrar la exhibición, bautizada con el nombre "Sunset Air Show".

AeroSPARX deslumbra al público allá por donde va con sus impresionanles vuelos con pirotecnia, que ha llevado a lugares tan lejanos como Arabia Saudí y Nueva Zelanda. Fundada en 2015, la empresa está formada por los pilotos Guy Westgate y Rob Barsby, quienes surcan los cielos con regularidad en sus motoplaneadores Grob109b. De día, realizan exhibiciones de vuelo en formación con acrobacias aéreas, mientras que de noche, literalmente, brillan con su singular espectáculo pirotécnico. También utilizan en muchos de sus espectáculos decenas de drones a la vez. Hasta 200.

Entrenamientos

Este viernes en Gijón y sus alrededores ya suenan los aviones con los entrenamientos para la gran exhibición del domingo, que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas con la asistencia de más de 300.000 personas. Hoy hay restricciones al baño en San Lorenzo desde las 10.30 hasta las 15.30 horas y desde las 16.00 a las 16.30.

AeroSPARX estará también el domingo, junto a un largo cartel de números. Entre los participantes civiles figuran los pilotos acrobáticos Jorge Loureiro y Camilo Benito, Francis Giménez desde Málaga, que participará con su autogiro ELA Eclipse 10, los Yak Stars, con sus aviones YAK 52. A ellos se unirá por primera vez en Gijón el Daedalus Demo Team t6 texan del HAF, de la Fuerza Aérea Helénica, uno de los grandes estrenos internacionales del festival.

La presencia militar volverá a ser uno de los grandes reclamos. El Ejército del Aire y del Espacio desplegará el Eurofighter C16, el avión de transporte A 400 Airbus, el hidroavión Canadair CL215T, el helicóptero NH 60, el helicóptero de rescate Super Puma HD.21, la Patrulla ASPA y la Patrulla Paracaidista PAPEA.

La Armada Española regresará con uno de los aparatos más esperados por los aficionados: el caza AV8 Harrier II, cuya participación ha requerido meses de gestiones por parte de la organización, además del helicóptero SH 60. También estará presente el Ejército de Tierra con el helicóptero de transporte CH 47 Chinook. Completarán el programa medios aéreos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo, el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Gijón y el SEPA, con demostraciones de rescate y coordinación entre cuerpos de emergencia. También se verán desde la bahía gijonesa a los ultraligeros de La Morgal.