El Grupo Covadonga impulsa un servicio de autobuses lanzadera para facilitar a los socios el acceso a la sede de Mareo
La iniciativa se desarrollará el domingo y el lunes y "convertirá el propio desplazamiento el inicio de un plan de verano para toda la familia"
S. G.
El Real Grupo de Cultura Covadonga, en colaboración con Alsa, pondrá en marcha este domingo 26 y lunes 27 de julio el servicio especial de autobuses lanzadera "Próxima parada: Mareo", iniciativa dirigida a facilitar el desplazamiento de los socios entre las sedes de Las Mestas y Mareo. Ambas entidades proponen "una forma cómoda, sostenible y accesible de desplazarse hasta una de las instalaciones más demandadas del club durante la temporada estival", señalan desde el Grupo.
Se habilitarán cuatro salidas desde Las Mestas a las 10.00, 10.45, 11.30 y 12.15 horas. Los servicios desde Mareo serán a las 17.45, 18.30, 19.15 y 20.00 horas. Para utilizar el servicio es imprescindible presentar el carnet de socio para acceder a la lanzadera.
"La iniciativa permitirá disfrutar de una jornada completa en Mareo y aprovechar sus piscinas, amplias zonas verdes, cafetería, terraza y el resto de los espacios disponibles en la sede, convirtiendo el propio desplazamiento en el inicio de un plan de verano para toda la familia", reivindican desde el Grupo Covadonga.
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