El Grupo Covadonga impulsa un servicio de autobuses lanzadera para facilitar a los socios el acceso a la sede de Mareo

El Real Grupo de Cultura Covadonga, en colaboración con Alsa, pondrá en marcha este domingo 26 y lunes 27 de julio el servicio especial de autobuses lanzadera "Próxima parada: Mareo", iniciativa dirigida a facilitar el desplazamiento de los socios entre las sedes de Las Mestas y Mareo. Ambas entidades proponen "una forma cómoda, sostenible y accesible de desplazarse hasta una de las instalaciones más demandadas del club durante la temporada estival", señalan desde el Grupo.

Se habilitarán cuatro salidas desde Las Mestas a las 10.00, 10.45, 11.30 y 12.15 horas. Los servicios desde Mareo serán a las 17.45, 18.30, 19.15 y 20.00 horas. Para utilizar el servicio es imprescindible presentar el carnet de socio para acceder a la lanzadera.

"La iniciativa permitirá disfrutar de una jornada completa en Mareo y aprovechar sus piscinas, amplias zonas verdes, cafetería, terraza y el resto de los espacios disponibles en la sede, convirtiendo el propio desplazamiento en el inicio de un plan de verano para toda la familia", reivindican desde el Grupo Covadonga.