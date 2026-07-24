Con hamacas, paraguas y su perrito para ver a su ídolo: la locura de dos seguidoras de Dani Martín para su concierto en Gijón

Dos grandes fans de Dani Martín se plantaron en la entrada del recinto del parque Hermanos Castro con más de un día de antelación antes del concierto de su ídolo, demostrando así su devoción por Dani Martín, cuya actuación promete un lleno en Gijón a partir de las diez y media. Procedentes de Madrid y Bilbao, María Blázquez y Amaia Bereciartua se conocieron en uno de sus conciertos y, desde hace años, acuden juntas con tiempo a las grandes citas del artista. Esta vez lo hicieron acompañadas por "Bizkor", su perro.

Ambas esperan recibir algún gesto de su ídolo durante la actuación. "Nos conoce. En otros conciertos nos ha señalado y nos ha hecho gestos", aseguraron. El concierto reunirá en Gijón a miles de seguidores de Dani Martín, que podrán volver a disfrutar en directo de muchos de sus grandes éxitos. Bereciartua y Blázquez, que ya han interactuado en varias ocasiones con el cantante, incluso durante sus actuaciones, confían en escuchar temas de su nuevo álbum, como "Surfista" o "Me vuelves puto loco". Entre sus canciones favoritas también figuran "La suerte de mi vida" y "Una foto en blanco y negro".

Provistas de hamacas, comida y paraguas por si aparece la lluvia, las dos seguidoras estaban dispuestas a pasar la noche a las puertas del recinto con tal de conseguir un lugar privilegiado. Antes incluso de que cayera la noche ya comenzaron a llegar las primeras personas para hacer cola ante una de las grandes citas musicales del verano en Gijón.

Con provisiones suficientes para no tener que abandonar su puesto y una voluntad férrea para aguantar durante toda la noche, algunas permanecerán más de 24 horas junto a la entrada. Una espera que refleja la pasión que despierta el artista entre sus seguidores más incondicionales.

María Blázquez explicó que llevaba allí "desde las 17.00 horas". "Es algo que nos sale del corazón", afirmó. Su entrega es total: llegó con la hamaca un día antes para poder disfrutar del concierto desde la primera fila.

Bereciartua, por su parte, ya había pasado una noche a la intemperie antes de otro concierto celebrado en 2013 en la ciudad asturiana, por lo que conoce bien la experiencia. Pese a llevar trece años llegando con antelación a las principales citas del cantante, mantiene intacta la ilusión del primer día. "Dani es muy cercano y tiene canciones que nos acompañan durante mucho tiempo", señaló.