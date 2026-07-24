El Musel sigue en caída libre, con los peores registros de actividad de la red portuaria nacional

El puerto de El Musel está sufriendo un severísimo golpe en su actividad que ya tiene una perspectiva nacional a medio año vista. Es, sin paliativos, el puerto que peores registros acumula de todo el panorama español entre enero y junio, con un 27,6% de caída de cargas, descargas, tránsitos y transbordos -superior incluso a la que tuvo en el primer trimestre del año, que fue del 24,7%-, un desplome que se ha atribuido al menor consumo» de Arcelor Mittal, mantenido durante meses, por la paralización del horno alto «B» debido a una avería.

Los registros de El Musel tienen el agravante de que la mayoría de los puertos españoles han podido crecer ligeramente en este medio año. De hecho, pese al golpe que supone El Musel en el cómputo general nacional, por la gran cantidad de toneladas de graneles que se mueven por la terminal de minerales, Ebhisa, el balance total general de los puertos españoles es de un 0.8% de crecimiento en el mismo período en que El Musel perdió más de un cuarto de su actividad. Para buscar otro puerto con malos datos en lo que va de año, de entre las 28 autoridades portuarias españolas, hay que irse al puerto de Motril, que cae un 14 por ciento.

En este registro de los seis primeros meses del año El Musel tiene un acumulado de 6.326.001 toneladas movidas, frente a los 8,7 millones que tuvo en el mismo período del 2025.

El Musel ya ha hecho sus cuentas y sabe que la paralización del horno alto «B» de Arcelor, que se prolongó hasta el mes de mayo, deja sus ingresos comprometidos para todo el año 2026 y el próximo, y con una previsión de cierre de 5,6 millones de euros de pérdidas, como ha informado LA NUEVA ESPAÑA.

Pese a la reactivación del horno, ni siquiera el mes de junio recoge una mejora de actividad a niveles del pasado año 2025. Si ese año fueron casi 1,5 millones de toneladas las que computó El Musel, este mes de junio lo cerró sin llegar al millón (997.376 toneladas). Por nivel de movimiento, con estos datos El Musel pasa de ser el décimo puerto de España en volumen de actividad, para caer al puesto 13.º.

Comité de innovación

Pensando en futuro, la Autoridad Portuaria de Gijón constituía ayer su Comité de Innovación y ha aprobado una hoja de ruta estratégica con el objetivo de hacer de El Musel un espacio abierto para experimentar y acelerar soluciones tecnológicas en materia de logística, sostenibilidad, transición energética o digitalización.

La Autoridad Portuaria considera necesaria dicha estrategia porque la digitalización, la transición energética, la sostenibilidad y la competitividad logística «han pasado de ser líneas de trabajo a futuro a convertirse en retos que ya forman parte de la operativa diaria del puerto».

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha destacado que El Musel da un paso «decisivo» para incorporar la innovación a su gestión diaria. Y expresó su deseo de que la dársena gijonesa se convierta en un laboratorio abierto de innovación, donde las empresas puedan probar nuevas tecnologías, los emprendedores encuentren oportunidades para desarrollar sus ideas y la universidad y los centros tecnológicos colaborar para generar soluciones con impacto real.