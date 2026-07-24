Oliver Suárez, el edil que empezó con Vox y pasó a ser una pieza clave para la mayoría de centro derecha en el Pleno de Gijón

Mientras la madrugada de la noche electoral del 28 de mayo de 2023 se iban conociendo los resultados de las elecciones municipales, Oliver Suárez, en la sede de Vox aún situada en la calle Contracay no paraba de hacer scroll en su teléfono móvil para conocer el recuento. Suárez tenía dos anhelos esa noche. Que Vox lograra al menos dos concejales y por tanto pudiera sentarse en el Pleno como edil y que la formación de Santiago Abascal lograra más votos que Izquierda Unida. Los gijoneses, aquel día, decidieron concederle esos dos deseos.

No obstante nadie, al menos esa noche, podría entrever el papel tan relevante que tendría Suárez en el presente mandato. Tras arduas negociaciones entre Foro y el PP, al final las dos formaciones lograron un acuerdo de gobierno, el conocido como pacto del Parador. Que luego se amplió para acoger a Vox en lo que se dio en llamar el tripartido. Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, asumió entonces la competencias de la concejalía de Festejos y Oliver Suárez la presidencia de Divertia.

Todo saltaría por los aires en octubre de ese mismo año, cuando Sara Álvarez Rouco anunció cambios de calado en el formato del Festival Internacional de Cine de Gijón, el FICX. La reacción de la alcaldesa, Carmen Moriyón, no se hizo esperar. En un mensaje en redes sociales escribió aquello de «se acabó». Y ello se tradujo en el cese inmediato de Álvarez Rouco de sus labores en el gobierno. Parecía, entonces, que la mayoría de centro derecha saltaría también por los aires. Pero no fue así.

Suárez aceptó seguir al frente de Divertia y mantener así la mayoría de centro derecha en el Pleno, con Foro y el PP al mando. Salió de Vox, y quedó como concejal no adscrito -transfuga para la oposición-, dando una estabilidad al gobierno local que le ha permitido sacar todos su proyectos adelante, presupuestos incluidos. Ahora, con su cese, dicha estabilidad quedó en un interrogante hasta que Suárez emitió su comunicado. El edil acepta su salida, pero todo apunta a que sigue como edil no adscrito. Sobre el papel, todo queda como estaba.