Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La oposión, muy crítica tras el cese de Oliver Suárez, salvo por el silencio del PP

Una imagen del pleno municipal, con Oliver Suarez como concejal no adscrito primero por la izqquierda.

Una imagen del pleno municipal, con Oliver Suarez como concejal no adscrito primero por la izqquierda. / Juan Plaza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergio García

Gijón

No se hicieron esperar las reacciones políticas a nivel local al relevo de Oliver Suárez al frente de Divertia. Las críticas fueron feroces desde todos los frentes de la oposición. En el PP, socio de gobierno de Foro, se guardó silencio.

«La situación nació viciada desde el inicio», afeó Monchu García, secretario general del PSOE de Gijón, que cargó contra la Alcaldesa, Carmen Moriyón, al afirmar que «era sobradamente consciente de que el exedil de Vox no era la persona adecuada para gestionar una empresa como Divertia».

PSOE: La Alcaldesa, bombera y pirómana

«Una vez más vemos cómo la Alcaldesa juega a ser bombera y pirómana; primero genera el problema y después finge que lo resuelve», declaró el socialista, que agregó que «todo seguirá igual». Indicó que Oliver Suárez «seguirá a sueldo de Foro para asegurar el sillón de la alcaldesa». «Esta semana pedíamos por registro el acceso a los expedientes relacionados con ‘Los conciertos del Parque’; intuíamos que algo estaba pasando en la gestión de Divertia y se ve que no estábamos muy desencaminados», manifestó el edil socialista Antonio del Corro.

Vox: traición remunerada

En Vox se mostraron muy contundentes. «Ahora Suárez ya está donde debería estar, por fin se ha convertido en un simple tránsfuga sin la presidencia de Divertia como premio», recalcó la portavoz, Sara Álvarez Rouco, que sostuvo que «aunque lo echen por estos motivos u otros que suenan en los mentideros, su traición a Vox está más que remunerada con el cargo que disfrutó durante tres años». «A Suárez le diríamos que esto es lo que tiene aliarse con trileros, si no fuese porque en realidad también él es uno más entre ellos», reprochó Álvarez Rouco. Sobre el relevo, la portavoz comentó que «habla claro de las irregularidades, del personalismo imperante y de la falta de control en los procedimientos».

IU: ¿práctica puntual?

«Lo cesa (a Oliver Suárez) como en su día lo nombró, sin dar una sola explicación pública ni asumir ningún tipo de responsabilidad política», proclamó Javier Suárez Llana, portavoz de IU, en referencia a Carmen Moriyón. Sobre este caso, «lo que tenemos son más preguntas que respuestas», agregó. «No sabemos si estamos ante algo puntual o una práctica continuada durante estos años en los que ejercía competencias que no le correspondían», explicó Suárez Llana, que señaló que en los últimos tres años «nuestra empresa pública de festejos se ha convertido en un agujero negro en la gestión municipal que no ha dejado de absorber presupuesto público que no ha servido para reforzar la programación municipal sino para privatizar una buena parte de los festejos favoreciendo siempre a los mismos promotores».

Noticias relacionadas y más

Podemos: historial dudoso

Desde el principio dijimos que una persona con ese historial y esa ideología no podía estar al frente de ninguna empresa pública y el tiempo nos da la razón», esgrimió Olaya Suárez, portavoz de Podemos, que se preguntó «si los contratos de verdad son la única razón que tiene la Alcaldesa para destituirlo», en referencia a Oliver Suárez. También cuestionó «por qué se detectó esta irregularidad cuando ya habían pasado semanas, quién puso ese foco sobre Divertia y cómo pudo firmar Suárez esos contratos para los que no tenía poderes». «No tenemos esperanzas, en cualquier caso, de que a partir de ahora cambie el rumbo de Divertia como medio para la privatización de los festejos y la vida pública gijonesa a beneficio de los mismos de siempre», ahondó Suárez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  2. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  3. El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
  4. Los autores de la fiesta de drones regresan hoy a Gijón tras emocionar al mundo con el homenaje a Gaudí en la Sagrada Familia: 'Volver es una emoción
  5. El suelo del Chas recibe una oferta millonaria de unos inversores para dedicarlo a fines no deportivos
  6. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  7. Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor
  8. Entran por la ventana a una vivienda de Gijón para salvar a una mujer de 92 años que llevaba tres días tirada en el suelo

Oliver Suárez, el edil que empezó con Vox y pasó a ser una pieza clave para la mayoría de centro derecha en el Pleno de Gijón

Oliver Suárez, el edil que empezó con Vox y pasó a ser una pieza clave para la mayoría de centro derecha en el Pleno de Gijón

Aritmética bajo el sol

El Musel sigue en caída libre, con los peores registros de actividad de la red portuaria nacional

El Musel sigue en caída libre, con los peores registros de actividad de la red portuaria nacional

La oposión, muy crítica tras el cese de Oliver Suárez, salvo por el silencio del PP

La oposión, muy crítica tras el cese de Oliver Suárez, salvo por el silencio del PP

Un terremoto contenido, un informe delator y la música de fondo de Alejandro Sanz y Lola Índigo: algunas claves del cese en pleno verano de Oliver Suárez al frente de la empresa municipal Divertia

Un terremoto contenido, un informe delator y la música de fondo de Alejandro Sanz y Lola Índigo: algunas claves del cese en pleno verano de Oliver Suárez al frente de la empresa municipal Divertia

"Para nada es una victoria", valoran los promotores de la retirada del monumento a los Héroes del Simancas, sobre la suspensión cautelar por orden judicial de la orden de eliminación

"Para nada es una victoria", valoran los promotores de la retirada del monumento a los Héroes del Simancas, sobre la suspensión cautelar por orden judicial de la orden de eliminación

El Ayuntamiento de Gijón levantará un auditorio para grandes eventos en La Ería del Piles

Diego Ventura, rejoneador, regresa a Gijón en agosto para la feria de Begoña: "El público gijonés es señorial y sabe valorar el esfuerzo del torero"

Diego Ventura, rejoneador, regresa a Gijón en agosto para la feria de Begoña: "El público gijonés es señorial y sabe valorar el esfuerzo del torero"
Tracking Pixel Contents