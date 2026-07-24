La oposión, muy crítica tras el cese de Oliver Suárez, salvo por el silencio del PP

No se hicieron esperar las reacciones políticas a nivel local al relevo de Oliver Suárez al frente de Divertia. Las críticas fueron feroces desde todos los frentes de la oposición. En el PP, socio de gobierno de Foro, se guardó silencio.

«La situación nació viciada desde el inicio», afeó Monchu García, secretario general del PSOE de Gijón, que cargó contra la Alcaldesa, Carmen Moriyón, al afirmar que «era sobradamente consciente de que el exedil de Vox no era la persona adecuada para gestionar una empresa como Divertia».

PSOE: La Alcaldesa, bombera y pirómana

«Una vez más vemos cómo la Alcaldesa juega a ser bombera y pirómana; primero genera el problema y después finge que lo resuelve», declaró el socialista, que agregó que «todo seguirá igual». Indicó que Oliver Suárez «seguirá a sueldo de Foro para asegurar el sillón de la alcaldesa». «Esta semana pedíamos por registro el acceso a los expedientes relacionados con ‘Los conciertos del Parque’; intuíamos que algo estaba pasando en la gestión de Divertia y se ve que no estábamos muy desencaminados», manifestó el edil socialista Antonio del Corro.

Vox: traición remunerada

En Vox se mostraron muy contundentes. «Ahora Suárez ya está donde debería estar, por fin se ha convertido en un simple tránsfuga sin la presidencia de Divertia como premio», recalcó la portavoz, Sara Álvarez Rouco, que sostuvo que «aunque lo echen por estos motivos u otros que suenan en los mentideros, su traición a Vox está más que remunerada con el cargo que disfrutó durante tres años». «A Suárez le diríamos que esto es lo que tiene aliarse con trileros, si no fuese porque en realidad también él es uno más entre ellos», reprochó Álvarez Rouco. Sobre el relevo, la portavoz comentó que «habla claro de las irregularidades, del personalismo imperante y de la falta de control en los procedimientos».

IU: ¿práctica puntual?

«Lo cesa (a Oliver Suárez) como en su día lo nombró, sin dar una sola explicación pública ni asumir ningún tipo de responsabilidad política», proclamó Javier Suárez Llana, portavoz de IU, en referencia a Carmen Moriyón. Sobre este caso, «lo que tenemos son más preguntas que respuestas», agregó. «No sabemos si estamos ante algo puntual o una práctica continuada durante estos años en los que ejercía competencias que no le correspondían», explicó Suárez Llana, que señaló que en los últimos tres años «nuestra empresa pública de festejos se ha convertido en un agujero negro en la gestión municipal que no ha dejado de absorber presupuesto público que no ha servido para reforzar la programación municipal sino para privatizar una buena parte de los festejos favoreciendo siempre a los mismos promotores».

Podemos: historial dudoso

Desde el principio dijimos que una persona con ese historial y esa ideología no podía estar al frente de ninguna empresa pública y el tiempo nos da la razón», esgrimió Olaya Suárez, portavoz de Podemos, que se preguntó «si los contratos de verdad son la única razón que tiene la Alcaldesa para destituirlo», en referencia a Oliver Suárez. También cuestionó «por qué se detectó esta irregularidad cuando ya habían pasado semanas, quién puso ese foco sobre Divertia y cómo pudo firmar Suárez esos contratos para los que no tenía poderes». «No tenemos esperanzas, en cualquier caso, de que a partir de ahora cambie el rumbo de Divertia como medio para la privatización de los festejos y la vida pública gijonesa a beneficio de los mismos de siempre», ahondó Suárez.