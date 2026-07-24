Pañeda rechaza que el Chas abandone Viesques y Kocina aplaza el debate sobre su futuro hasta septiembre

La presentación de los concursos hípicos de agosto del Club Hípico Astur (CHAS) estuvo marcada por un asunto que fue más allá del calendario deportivo: el futuro de la entidad y la posibilidad de vender sus instalaciones. El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, aprovechó el acto para dejar clara la postura del Ayuntamiento, mientras que el presidente de la sociedad Chas Gijón, Jesús Kocina, confirmó que la decisión no se abordará hasta después del verano. Aunque el acto sirvió para presentar los cuatro concursos nacionales que se celebrarán durante agosto en las instalaciones del CHAS, la actualidad del club volvió a centrar parte de la atención tras las informaciones conocidas en los últimos días sobre una posible venta de los terrenos.

Jorge Pañeda quiso zanjar cualquier duda sobre la posición municipal. “Si me preguntan si quiero que el CHAS se vaya de esta emblemática instalación, la respuesta es clara y rotunda: no”, afirmó. El edil insistió en que el Ayuntamiento respetará “plenamente la libertad de una entidad privada para adoptar las decisiones que considere oportunas”, aunque dejó claro que solo entendería un traslado “por necesidades de expansión o crecimiento y no por motivos especulativos”.

El concejal defendió además la colaboración mantenida con el club en los últimos años y recordó el apoyo prestado desde el Patronato Deportivo Municipal para facilitar la organización de las competiciones. “Menos titulares y más hechos”, señaló, reivindicando las actuaciones realizadas para mejorar la conexión entre las instalaciones del CHAS y Las Mestas.

Pañeda también lanzó un mensaje hacia quienes, a su juicio, generan confrontación alrededor de la hípica gijonesa. “Mientras unos trabajamos para sumar, otros parecen empeñados en dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento”, afirmó, asegurando que el Ayuntamiento seguirá apostando por el crecimiento del deporte ecuestre en la ciudad.

La decisión se aplaza hasta septiembre

Por su parte, Jesús Kocina rebajó el tono del debate y explicó que cualquier decisión se pospone hasta después de la intensa actividad deportiva de agosto. “Ahora vamos a esperar a que salga la junta general para presentar las propuestas. De momento no vamos a hacer nada hasta que pasen todos los concursos y será a finales de septiembre”, indicó.

El presidente quiso además matizar que no existe una decisión tomada sobre la venta. “Yo no quiero vender. Hay gente que quiere vender y otra que no, pero eso lo tendrá que decidir la junta”, explicó. Según señaló, sobre la mesa existen “muchas ofertas”, algunas de ellas parciales, que serán expuestas a los accionistas para que sean ellos quienes tomen la decisión definitiva.

Kocina confirmó además que ha mantenido contactos con representantes municipales y con otros grupos políticos porque considera que el futuro del CHAS “es un proyecto de ciudad y no solo un proyecto del club”. “Mi obligación es poner todas las ofertas sobre la mesa. Mi opinión personal es una más”, concluyó.