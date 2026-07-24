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El programa de ayudas escolares de Gijón alcanza las 5.553 solicitudes, con 3.259 concesiones provisionales: "Son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades"

Las listas marcan la aprobación de 2.409 ayudas en becas de comedor, 360 de atención temprana y 490 para material escolar

El concejal Jorge Pañeda aboga por que "ningún niño vea limitado su acceso a los servicios educativos por motivos económicos"

Alumnos de un colegio de Gijón, en una imagen de archivo.

Alumnos de un colegio de Gijón, en una imagen de archivo. / Marcos León

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Sergio García

Resuelta, de forma provisional, la convocatoria de ayudas en el ámbito escolar para el curso 2026-2027. En total se conceden 3.259 ayudas entre las diferentes líneas de apoyo destinadas a faciliar la conciliación familiar y laboral, el acceso al servicio de atención temprana y la adquisición de material escolar. En comparación al pasado curso, el número de solicitudes pasa de 5.633 a 5.553, mientras que las ayudas concedidas se sitúan en cifras similares —3.511 el pasado curso frente a 3.259 en la resolución provisional de este año, aún pendiente de la tramitación de los expedientes que deben subsanarse—.

Por partes. En la línea de becas de comedor y ayudas a la conciliación se tramitaron 3.803 solicitudes, de las que 2.409 se conceden. Permanecen 426 expedientes pendientes de subsanación, principalmente por la necesidad de aportar documentación económica o relativa a medidas paterno-filiales, mientras que 965 solicitudes se denegaron, en su mayoría por no cumplir los requisitos de conciliación o por superar los límites de renta establecidos. Además, hubo tres desistimientos.

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Respecto a las becas para el servicio de atención temprana, se han presentado 1.033 solicitudes, resolviéndose favorablemente 360. Otras 111 están pendientes de subsanación y 562 han sido denegadas, mayoritariamente por no cumplir las condiciones de conciliación exigidas por la convocatoria, superar el umbral de ingresos o corresponder a centros no adheridos al programa. En el ámbito de la adquisición de material escolar, se han recibido 717 solicitudes, de las que 490 han sido concedidas, 54 están pendientes de subsanación y 173 han sido denegadas por superar los límites económicos previstos en las bases.

A nivel general son 5.553 solicitudes, 3.259 concesiones, 1.700 denegaciones y 591 expedientes pendientes de subsanar. "Estas ayudas son una herramienta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar la conciliación de las familias gijonesas, asegurando que ningún niño vea limitado su acceso a los servicios educativos por motivos económicos", destacó Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación, que recalcó que desde dicho área "seguimos trabajando para que las ayudas lleguen al mayor número posible de familias que cumplen los requisitos, agilizando la tramitación de los expedientes y prestando apoyo a quienes todavía deben completar la documentación necesaria".

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También recuerdan desde Educación a las familias con expedientes pendientes de subsanación la importancia de presentar la documentación requerida dentro del plazo establecido para que sus solicitudes se puedan resolver definitivamente.

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