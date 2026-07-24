Prometedor arranque de la campaña "Gijón compra y vuelve": más de 250 establecimientos adheridos en los primeros cinco días

Inicio prometedor de una nueva edición de "Gijón compra y vuelve". Más de 250 establecimientos comerciales se han adherido a este programa de fidelización durante los primeros cinco días desde la apertura del periodo habilitado para ello. La respuesta alcanzada en este arranque "confirma el interés del sector" por participar en una iniciativa dirigida a incentivar las compras, favorecer nuevas visitas a los establecimientos y mantener una parte del consumo dentro de la economía local, remarcan desde la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.

El plazo para que los interesados se incorporen al programa permanecerá abierto hasta el 31 de agosto. La previsión es que "Gijón compra y vuelve" empiece el 10 de septiembre con un primer mes para hacer las compras que den lugar a esos premios que, en forma de descuento, se podrán canjear en una segunda fase de compras a desarrollar entre mediados de octubre y mediados de noviembre. El periodo de canje se desarrollará entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, si bien las fechas podrán adaptarse en función de la evolución del presupuesto disponible. En 2025 el programa contó con la participación de 483 comercios y 14.295 clientes y se alcanzó un volumen de ventas total de casi 3,5 millones.

La Unión de Comerciantes colabora en este proyecto con Gijón Impulsa y cuenta con el aval de los firmantes del pacto de concertación "Gijón Futuro". El funcionamiento es el siguiente: sobre una compra mínima de 20 euros el cliente genera un descuento del 25% del importe de esa compra del que se podrá beneficiar en una segunda compra en ese mismo establecimiento o en cualquier otro de los adheridos al programa. El importe máximo de premios a acumular por cada cliente será de 200 euros. El importe a descontar será del 50% del valor total de la compra hasta un máximo de 50 euros. El límite de precios a canjear por cada comercio participante se ha fijado en 5.000 euros.

"Ofrece a los negocios participantes una herramienta para aumentar su capacidad de atracción, generar nuevas oportunidades de venta y formar parte de una red comercial distribuida por toda la ciudad", ensalza la Unión de Comerciantes sobre "Gijón compra y vuelve".