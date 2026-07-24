El PSOE de Gijón, sobre la destitución de Oliver Suárez al frente de Divertia: "No creemos en las casualidades"

"No creemos en las casualidades", aseguró este viernes Antonio del Corro, concejal del PSOE de Gijón y consejero de Divertia, en referencia al cese de Oliver Suárez como presidente de dicha empresa municipal por firmar "unilateralmente" la contratación de dos conciertos sin pasar por el consejo de Administración. El edil resaltó que, desde hace unos meses, la formación socialista ha realizado un seguimiento de contrataciones de Divertia, incluso solicitando el acceso a expedientes relativos a "colaboraciones premium" y, más recientemente, a "Los conciertos del Parque". "Si no hubiésemos estado atentos probablemente lo habrían tapado", afeó del Corro, que señaló que el PSOE ya ha iniciado conversaciones con grupos políticos para forzar la celebración de un consejo de Administración extraordinario de Divertia. "Hay que pedir explicaciones", sostuvo.

Antonio del Corro tildó de "muy escasas" precisamente las explicaciones aportadas por el gobierno local para justificar el relevo de Oliver Suárez. "Desde el primer momento mantuvimos que no era la persona más idónea para dirigir Divertia, una empresa importante para la ciudad por su volumen presupuestario y el papel que cumple en la programación festiva y de ocio", subrayó el socialista, que añadió que "el tiempo nos ha venido a dar la razón".

El concejal socialista también apuntó hacia Jesús Martínez Salvador, edil de Festejos que asumirá la presidencia de Divertia, y a hacia Fernando Losada, gerente. "Pediremos explicaciones claras y concisas porque algo tendrán que ver en esto; no puede ser que las decisiones adoptadas al margen del consejo de Administración se hayan sostenido durante meses sin que nadie más de la estructura interna lo comunicara", manifestó Antonio del Corro, que reprochó "falta de transparencia y control" principalmente en cuanto a la contratación artística." "La destitución fulminante de Suárez confirma que estas dudas estaban fundadas", comentó el edil.

"¿Piensa la Alcaldesa retirar las competencias de Festejos a Jesús Martínez Salvador?", cuestionó del Corro, que indicó que "lo que está pasando forma parte del mismo teatrillo de todo el mandato". El socialista declaró que el anuncio del relevo en Divertia ya obedece a estrategias electorales de cara a los comicios de 2027. "Parece que los restos de ese pacto con Vox ya estorban; que conviene deshacerse de ese lastre", sentenció Antonio del Corro, que remató su intervención cargando contra la "gestión nefasta" de Oliver Suárez al frente de Divertia. "La hemos pagado entre todos", culminó.