Pumariega tilda de "muy preocupante" las irregularidades que llevaron a cesar a Oliver Suárez, de lo que se enteró por la prensa

"He de decir que la información que hemos conocido ayer por la prensa local nos pareció, en primer lugar, muy preocupante cuando se tratan de irregularidades cometidas dentro de la organización municipal, y además luego han sido ya confirmadas por el propio presidente hasta el momento de la empresa municipal de Divertia". La Vicealcaldesa de Gijón y portavoz del grupo municipal del PP, Ángela Pumariega, valoró este viernes con estas palabras la destitución de Oliver Suárez como presidente de la empresa municipal Divertia, decisión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, motivada por la contratación por parte del ya expresidente de Divertia a los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo sin pasar por el Consejo de Administración de la empresa municipal.

En dos ocasiones insistió la Vicealcaldesa en que el PP se enteró a toro pasado y por los medios de comunicación. "Poca más información tenemos que la que ha salido en prensa y estamos a la espera de conocer más", dijo.

En ese sentido, Pumariega añadió que "estamos ahora mismo expectantes, a la espera de tener más información al respecto, a la espera de ese informe que se ha pedido a la Secretaria y también poder saber cómo se va a solventar esa situación de irregularidad" y añadió que quieren disponer de información de primera mano.

A preguntas de los medios de comunicación al respecto, la Vicealcaldesa aclaró que la información que han recibido de este asunto por parte de su socio de gobierno, Foro Asturias, fue posterior a que sucedieran los acontecimientos. "Ha habido comunicación posterior al comunicado oficial, no previa", pese a lo cual también matizó que considera buena la relación entre los dos socios del gobierno municipal: "la relación sigue siendo la cordial, la correcta, nosotros también estamos centrados en las concejalías que tenemos delegadas, y lo que creo que es importante es tener una correcta información y tener esa información que dará la Secretaria, poderla tener de primera mano", apuntó sobre el relevo del Oliver Suárez de una sociedad municipal cuya gestión corresponde a un área que gestiona Foro, dentro del reparto de concejalías y áreas que se acordó en el pacto para formar el gobierno local ahora bicolor.

Ángela Pumariega también indicó que la principal preocupación de su formación es "sobre todo la preocupación de poder valorar cómo se solventa esa irregularidad y hasta ahí", a la espera del informe que se ha encargado a la secretaria municipal sobre esas contrataciones irregulares en "un área que depende del Foro, de nuestro socio de gobierno, y nosotros expectantes para que se solucione de la manera correcta dentro de la legalidad municipal", resaltando que considera importante que "las cosas dentro del Ayuntamiento se hagan dentro de la legalidad".

Ante la pregunta sobre las tesis de grupos de la oposición de que el motivo real del cese de Oliver Suárez, actual concejal no adscrito tras su salida de Vox, puede tener que ver con una maniobra de Foro de cara a las próximas elecciones municipales, la Vicealcaldesa aludió más bien al hecho de que el voto en el Pleno de Oliver Suárez es el que garantiza la mayoría en el mismo del gobierno local de Foro y PP. "Desconozco que si puede haber mayores implicaciones es verdad que se abre ahora mismo pues una situación diferente de la que teníamos hasta ayer, el equipo de gobierno como estaba formado, pues estaremos también ahora con la incertidumbre de qué va a pasar a partir de ahora dentro del gobierno municipal", señaló.