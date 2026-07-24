Un terremoto contenido, un informe delator y la música de fondo de Alejandro Sanz y Lola Índigo: algunas claves del cese en pleno verano de Oliver Suárez al frente de la empresa municipal Divertia

El terremoto tuvo ayer efecto contenido en la política municipal. La alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, anunció ayer por la mañana, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, el relevo del concejal no adscrito Oliver Suárez al frente de la presidencia de Divertia. Lo hizo después de que, en un informe encargado el 13 de julio a la Secretaría Municipal, se revelara que Suárez firmó «unilateralmente» la contratación de dos espectáculos, los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo, sin pasar por el consejo de administración.

Ese anuncio ponía en solfa la estabilidad de la mayoría de centroderecha en el pleno municipal que garantizaba Suárez como concejal no adscrito, pero fue él mismo quien, al menos por el momento, despejó dudas. En un comunicado con el membrete de Divertia, asumía su salida, reconocía que firmó «por error» dichos conciertos, pero manifestaba que seguiría como edil. «Seguiré trabajando por Gijón», afirmó.

El anuncio de Carmen Moriyón se produjo unas pocas horas después de que Suárez realizara uno de sus últimos actos públicos como presidente de Divertia. Poco después de la presentación del festival Ye-Yé, en la que Suárez llevó la voz cantante, Moriyón anunció su decisión.

De vuelta Jesús Martínez Salvador a Festejos

En un comunicado oficial, la primera edil establecía que Suárez cesaba como presidente de Divertia y que su cargo lo ocuparía el concejal de Festejos, el también portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador. «Esta decisión se alcanza una vez comprobado que al menos dos contrataciones incluidas en el ciclo ‘Los Conciertos del Parque’ no fueron llevadas ante el consejo de administración para su aprobación ordinaria», explicó. «Y se firmaron de forma unilateral por la presidencia de la empresa, arrogándose poderes de los que no disponía en ese momento», apostilló.

La alcaldesa puntualizó que considera que «ese proceder infringe el procedimiento estipulado para este tipo de contrataciones y priva a los miembros del consejo de administración de información y control sobre las decisiones de la empresa pública». Dicho consejo, al que alude Moriyón, lo conforman miembros de todos los partidos políticos con representación en el pleno, miembros de la patronal Otea, de la Unión de Comerciantes, una secretaria, una viceinterventora, así como el gerente, Fernando Losada, quien mantiene su puesto tras lo sucedido ayer.

El infome delator

Moriyón detalló que el 13 de julio, desde Alcaldía, se encargó a la Secretaría General del Ayuntamiento un informe con «el fin de corroborar esa falta en el procedimiento» y «coordinar la subsanación de la misma, la cual se llevará a cabo próximamente». Por otro lado, se explicó que desde el Ayuntamiento se considera que Martínez Salvador, quien ya tuvo que asumir Festejos con el mandato empezado tras la expulsión del gobierno local de Sara Álvarez Rouco, la portavoz de Vox, es el idóneo para suceder a Suárez. Esto es así porque ya ocupó el cargo entre 2015 y 2019 y «garantiza a la empresa pública seguir cumpliendo con excelencia los objetivos marcados».

Con esta decisión estaba por ver cuál iba a ser la actitud de Oliver Suárez. La respuesta la dio él mismo en un comunicado distribuido por los cauces oficiales de Divertia y con el membrete de la empresa pública. El edil empezó diciendo que explicaba «con total transparencia lo sucedido» y achacó la firma «únicamente a un error en la tramitación de los dos conciertos, cuya realización fue un éxito». «Sobre estos contratos no existe ninguna duda», prosiguió Suárez, que reconoció que debieron pasar por el consejo de administración de Divertia, «algo que no ocurrió». «Es una actuación incorrecta de procedimiento y asumo la responsabilidad», añadió.

Una atípica asunción de responsabilidades

Suárez nada dijo sobre su posible salida del pleno como concejal. Es más, se da por hecho que continuará. Primero dijo «que no entré en política para aferrarme a un cargo» para asumir su salida de Divertia, una decisión que matizó: «Hemos decidido con la alcaldesa que era lo correcto», para después añadir que «seguiré trabajando por Gijón, que ha sido y será mi único propósito. Ese es y será mi cometido desde el puesto que ahora me corresponde».

Consultadas por este comunicado, fuentes del gobierno local manifestaron que «ha sabido reconocer su error y asumir su responsabilidad. Algo que en política es atípico. Es innegable que con su voto ha permitido la transformación y el crecimiento que vive Gijón y ha dado una estabilidad muy beneficiosa».