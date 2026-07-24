"Para nada es una victoria", valoran los promotores de la retirada del monumento a los Héroes del Simancas, sobre la suspensión cautelar por orden judicial de la orden de eliminación

No habrá retirada, por ahora, del grupo escultórico de los Héroes del Simancas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha emitido un auto por el que acepta las medidas cautelares solicitadas por la Compañía de Jesús para paralizar la retirada del monumento de la fachada del colegio de la Inmaculada hasta que haya una decisión judicial al respecto, evitando así que pueda haber "daño irreprables". También entienden los jueces que poca urgencia puede haber en quitar una escultura que "desde el año 1958 se encuentra adosado al colegio de la Inmaculada".

De esta forma se frena la orden de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, encabezada por Ovidio Zapico (IU), de retirar dicho memorial en virtud de la Ley de Memoria Democrática, una resolución que se adoptó el pasado 5 de mayo. La medida cautelar que solicitó la Compañía de Jesús venía a remarcarles a los jueces precisamente que cualquier acción sobre el conjunto escultórico al separarlo de la fachada del colegio podría generarle un daño irreparable. Y eso es lo que han atendido ahora los magistrados del Tribunal Superior de justicia de Asturias.

«El auto no entra a valorar el fondo del asunto y se limita a suspender la ejecución en tanto se dicte sentencia para evitar daños irreparables en el memorial, algo que por otra parte es comprensible», transmitían ayer desde la Consejería que lidera Ovidio Zapico.

En ese sentido, los mismos portavoces apuntaron que «desde la Consejería se sigue pensando que la resolución por la que ordena la retirada del elemento está jurídicamente muy bien argumentada y se ampara en la legislación en materia de memoria democrática». La Consejería de Derechos Ciudadanos tampoco aceptó en su momento la propuesta de la Compañía de Jesús de cambiar la retirada por un proceso de resignificación de la obra de cara a poder compaginar su mantenimiento con el cumplimiento de la legislación de memoria.

Desde la Compañía de Jesús declinaron ayer realizar valoraciones sobre la suspensión cautelar de esta retirada.

Desde la Federación Asturiana de Memoria y República (Famyr), que fueron los promotores de pedir la retirada del monumento sostienen que la decisión del TSJA es «absolutamente razonable y jurídicamente impecable», en palabras de su presidente, Rafa Velasco.

Famyr se personará en la causa judicial emprendida por los jesuitas contra la orden del Principado. Esta entidad ya solicitó en 2024 a la Consejería de Derechos Ciudadanos que ordenase la retirada del monumento. «Para nada es una victoria en el tema de fondo que sigue sub iudice» y pendiente de un largo procedimiento judicial, donde Famyr peleará con todos los argumentos que sustentan esta larga controversia para que la Sala nos dé la razón», subrayó Velasco.

La cordura

Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón, calificó de «innecesaria y estéril» esta polémica con el monumento, que «no tiene nada que ver con la legislación, sino con las formas torticeras y sectarias de hacer política que tiene este dirigente comunista (en referencia a Ovidio Zapico)». «Derribar ese monumento es una barbaridad y por eso es lógico y natural que la Justicia adopte todas las cautelas», proclamó Ruiz, que instó a la Consejería a «llegar a un acuerdo con la Compañía de Jesús».

Desde Vox celebraron también la determinación adoptada por el TSJA. «Es un éxito; aunque no sea una resolución firme, la decisión viene a poner cordura, por ahora, sobre una orden absurda del Gobierno socialcomunista asturiano impulsada por los resentidos de siempre, las izquierdas enemigas de la concordia», manifestó su portavoz municipal y diputada en la Junta, Sara Álvarez Rouco. «La política debe servir para favorecer la concordia entre los españoles, no para reabrir heridas ni imponer una visión sectaria de nuestra historia», añadió.