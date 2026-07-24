Zapico, sobre la paralización judicial de la retirada del Héroes del Simancas en Gijón: "No condiciona en nada el desenlace del procedimiento"

"Esta decisión cautelar no condiciona en absoluto el desenlace del procedimiento". Con estas palabras se expresó el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), respecto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de paralizar cautelarmente la retirada del monumento Héroes del Simancas del colegio La Inmaculada, en Gijón, tras haber aceptado este órgano el recurso interpuesto por la Compañía de Jesús. Un recurso que lo que busca es aplazar esta acción hasta que haya una decisión judicial firme al respecto.

Zapico, al igual que ya hiciera ayer la Consejería, dijo entender la decisión del TSJA. "Lo primero de todo es mostrar respeto por el auto judicial", comentó el consejero. "Se trata de una decisión que, además, tiene cierta lógica desde el punto de vista procesal, porque el tribunal no entra todavía en el fondo del asunto", añadió Zapico, que reflexionó sobre el contenido del auto. Un auto que, básicamente, dice que se paraliza la retirada del conjunto escultórico puesto que "conllevaría riesgos para la seguridad e integridad de la obra artística".

"Lo que viene a decir es que, hasta que exista una resolución definitiva, no se lleve a cabo la retirada, ya que, una vez ejecutada, el daño sería irreversible", destacó Zapico, que confía en que al final se pueda cumplir la orden dada desde su consejería de retirar el Héroes del Simancas. "Sigo confiando plenamente en el expediente que hemos tramitado, sigo confiando plenamente en la Justicia y sigo convencido de que nuestra actuación se ajusta a lo que establece la Ley de Memoria Democrática", resaltó.

Para finalizar, el consejero afirmó que, "cuando se resuelva el asunto", cuenta con que "la Justicia permita continuar con el procedimiento y que la Compañía de Jesús tenga que retirar de la vía pública ese monumento memorial", zanjó.