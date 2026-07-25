Ceares y Granda quieren fiesta, pese a los chubascos ocasionales de este sábado
En Granda se vendieron todas las raciones de cordero, en Ceares hubo dos paelladas y a las actividades de la tarde le seguirán las verbenas
Los chubascos ocasionales que cayeron este sábado no disuadieron a los vecinos de Granda y de Ceares, ávidos de fiesta, de participar en las tres romerías que se celebran en esas zonas de Gijón; dos organizadas por sendas asociaciones de Ceares y otra en Granda.
Este sábado está teniendo lugar la última jornada de la romería de Ciares, organizada en el Campo de Fútbol de La Cruz por la asociación Esto ye Ciares. El otro festejo en el barrio, organizado por la Asociación de Vecinos La Cruz de Ceares en el Parque de Los Pericones, al lado del parque infantil de Ceares, se prolongará hasta el lunes. En Granda, las Fiestas de Santana seguirán hasta el lunes también.
"Estamos a expensas de si vuelve a llover o no, pero la gente está bastante animada para venir, tienen ganas de fiesta porque el año pasado no la celebramos" explica Iván Valdés, secretario de la Asociación de Vecinos La Cruz de Ceares. Una de las novedades de este año ha sido la sesión vermut y la paellada que ofrecieron este sábado "con bastante asistencia", en una jornada en la que también hubo una exhibición canina de agility, juegos autóctonos para niños seguidos de una chocolatada y a los que seguirá una exhibición de boxeo, además de las actuaciones musicales, incluyendo la verbena nocturna.
Íñigo Arza, de Esto ye Ciares, señaló que el viernes alcanzaron el aforo máximo del campo de fútbol, con mil asistentes y "hoy también está muy bien de asistencia, a pesar de que cayeron cuatro gotas; hay mucha gente en las mesas con comida que trajeron de casas y también tuvimos un pulpeiro de Galicia que vendió muchas raciones, además de que invitamos a paella al que quiso". El pregonero de esta Romería de Ciares fue el colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Maxi Rodríguez.
En Granda, hoy fue el día de la corderada, para la que "se vendieron todos los vales, todo el cordero, que estaba exquisito, con muy buen ambiente en La Carbayera, llena de vecinos acompañados por familiares y amigos. Esperamos que el agua nos respete para la verbena y podamos tener una noche guapa", señaló Gloria Sánchez Muñiz, de la Comisión de Fiestas.
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