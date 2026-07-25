Cordero para 360 comensales en la parroquia gijonesa de Granda, con tarde de juegos

En las fiestas de Santana, en Granda, el sábado fue el día de la corderada para 360 comensales. Una cita para la que «se vendieron todos los vales, lo que supone que vendimos todo el cordero que se asó, que estaba exquisito, con muy buen ambiente en La Carbayera, llena de vecinos acompañados por familiares y amigos», contaba Gloria Sánchez Muñiz, de la comisión de Fiestas.

La gran comida -con saludo final de los asadores a los que todo el mundo aplaudió con agradecimiento- dio paso a una tarde de juegos, con la V edición de la competición del balón prisionero y un agradable tardeo en la carbayera. De hecho, la comisión lleva varios años intentando fomentar el tarde de convivencia, que cada vez tiene más adeptos. Para los niños la cita estaba en el «Grandachef», un taller infantil de repostería que acabó con las caras de todos los participantes llenas de chocolate.

La verbena empezó a las 20.30 con el Grupo Límite y el DJ Vas Bailar. El domingo sigue el festejo en Granda, con una alborada que empieza a las 8.00 horas con gaita y tambor sonando por los caminos y caleyas de la parroquia. La misa de fiesta será a las 11.30 y seguirá la subasta del ramu y el mercadín asturiano en el prau de la romería. Un prau y una iglesia que se van a ver mucho más lucidas que nunca después de que la comisión animara a todo el pueblo a vestirse de domingo con monteras piconas, pañuelos y trajes tradicionales.

La tarde-noche será para la XXVII Nueche Celta, a la que le pone los prolegómenos el grupo folclórico Trebeyu, con un taller para aprender a tocar la pandereta y a bailar danzas asturianas. La música de la noche es cosa del grupo «Herbamora», de «Mediarea» y de «Abéu».