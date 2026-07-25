Las cuestas de Ceares, el ambiente de pueblo y las capacidades diversas: todas las claves del pregón de Santiago en Los Pericones
David Busto, director de Davida Asturias, ejerció de pregonero en las fiestas de Ceares y dejó el mensaje con más aplausos: "Eres suficiente tal y como eres, no importa lo que diga el mundo"
Miguel Martin
En La Cruz de Ceares, las fiestas de Santiago comenzaron este viernes dando la palabra a alguien que conoce bien el valor de hacer barrio. Pero antes de que llegara el turno de los discursos, la agrupación folclórica "Les Andarines" puso el primer toque festivo de la jornada con una actuación ante los vecinos reunidos para la ocasión. Tras ello fue Alberto Busto, director de la asociación Davida Asturias, el encargado de dar el pregón con el que la asociación de vecinos abrió varios días de celebración. Una cita que volvió a reunir a quienes, durante el resto del año, comparten calles y que estos días también compartirán mesa, música y fiesta.
Busto subió al escenario acompañado por varios integrantes de la asociación, dedicada a escuchar, acompañar y apoyar a personas con discapacidad y a sus familias. Desde allí lanzó una de las frases más directas de la tarde. "Eres suficiente tal y como eres. No importa lo que diga el mundo". Una declaración que podría servir para resumir el mensaje que Davida quiso llevar a las fiestas de Santiago.
Durante el pregón habló de Ceares y de esa vida de barrio que todavía "conserva algo de pueblo dentro de la ciudad". De vecinos que se conocen, se paran a hablar y se echan una mano. También hubo tiempo para bromear con dos viejos conocidos de quienes vive allí: las cuestas y la dificultad para encontrar aparcamiento. "Bajar al centro es fácil, la aventura de verdad es volver a subir", ironizó antes de recordar que, pese a las dificultades, quienes viven en Ceares no lo cambiarían por otro lugar.
Esa cercanía sirvió para hablar de una inclusión que, para Busto, empieza en los pequeños gestos cotidianos como "poder participar en una excursión, disfrutar de una fiesta, tomar decisiones, hacer amistades o ser escuchado". Busto recordó que cada persona tiene "distintas capacidades, ritmos diferentes, maneras de ser, sueños por cumplir y siempre algo bueno que aportar". Porque "no todos avanzan de la misma manera ni necesitan el mismo tiempo", añadió.
El pregonero también se atrevió a darle la vuelta al propio concepto de discapacidad. "Discapacitados somos todos cuando no sabemos ayudar, disculpar y comprender al otro que nos necesita y está a nuestro lado" afirmó. Ajustar el paso al de quien camina a otro ritmo, defendió, permite descubrir que "avanzar juntos termina haciendo más valiosa a toda la comunidad". Porque Busto no acudió al pregón para pedir compasión, su petición fue más sencilla. "Que se cuente con nosotros".
Tras este llamado a la integración social, los reclamos fueron dejando paso a la celebración. "Durante los próximos días habrá tiempo para bailar, cantar, encontrarse y disfrutar de Santiago. Si alguien no sabe bailar, que salte, si canta mal, que desafine", dijo. Porque lo importante, como recordó el pregonero, es que nadie se quede fuera. Entonces sí, llegó la hora de empezar las fiestas. "Que suene la música y se escancie la sidra", finalizó para dar comienzo a unos festejos que abarrotaran el barrio durante los próximos días.
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