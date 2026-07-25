Dani Martín, puro rock, en Gijón: "Su música es una actitud", corean sus fans en su concierto

"Su música es una actitud. Chulería, pero en el buen sentido". Paco Costelo intentó explicar con una frase lo que resulta difícil resumir en dos horas de concierto. A su alrededor hay veinteañeros con camisetas de "El Canto del Loco", parejas que crecieron con aquellas canciones, grupos de amigos y familias enteras. Cambian las edades y las historias, pero todos esperaban eo concierto impacientemente

Así fue el concierto de Dani Martín en Gijón / Mario Canteli

La espera se hizo más corta mirando al cielo. Con el escenario todavía cubierto por el telón, el público aprovechó la vista desde el Parque Hermanos Castro para seguir los últimos compases del Festival Aéreo. Los aviones y los paracaidistas amenizaron los minutos previos al concierto hasta que el telón cayó. Entonces las miradas dejaron el cielo para centrarse en dos zapatillas gigantes suspendidas sobre el escenario y en los primeros acordes de "Zapatillas". Bastaron unos segundos para que el recinto estallara y entonara la cancion del madrileño

La parada gijonesa de la gira "25 p*t*s años" comenzó con la energía que acompañaría al resto de la noche. Dani Martín apenas necesitó presentar las canciones, el público se adelantaba a cada estribillo y respondía desde el primer verso, convirtiendo el concierto en un recorrido por los temas que han marcado a varias generaciones.

Entre canción y canción también hubo tiempo para los recuerdos. El cantante rememoró una visita a la ciudad. "En el 96 vine a Gijón a ver a los Rolling Stones en El Molinón, fue una noche mágica", recordó, despertando la ovación del público. "Volverá", "Besos", "Cero" y otros muchos éxitos fueron enlazándose durante un concierto en el que apenas decayó el ambiente.

Poco después, durante la canción "Volverá", Dani Martín presentó a Oliver Gutiérrez, hijo del cantante Rulo, que le acompaña durante toda la gira y que aparece únicamente en esa canción para tocar la guitarra. "Un aplauso para Oliver", pidió el artista antes de cederle el protagonismo durante unos minutos.

La emoción volvió a hacerse hueco poco después con un recuerdo para Jorge Martínez, "Jorge Ilegal". El madrileño detuvo el concierto para dedicar unas palabras al músico gijonés. "Este concierto va dedicado para él. Tuve la suerte de compartir buenos momentos con él", dijo antes de lanzar un mensaje para el público: "Vivan la vida, hay que disfrutar. La vida es preciosa, es una putada dejar de vivir", expresó.

La conexión con el público alcanzó otro de sus puntos álgidos con "Tal como eres". Dani Martín se apartó del micrófono y dejó que fueran los asistentes quienes completaran el estribillo a capela y durante unos instantes apenas se escuchó otra cosa que las voces de miles de personas cantando.

El artista volvió a ganarse al público cuando habló de su relación con Asturias. "Hoy he podido dormir en las mismas habitaciones donde durmió Mick Jagger", comentó entre risas. Después explicó que ese vínculo viene de familia. "Tengo parte asturiana por parte de madre. Mi madre es de Tineo. Por culpa de mi madre no soy madrileño madrileño. Soy madrileño y asturiano". El comentario terminó con un guiño que levantó otra ovación. "Unos dirán que son de Oviedo, pero yo soy de Gijón", afirmó.

Antes incluso de que comenzara la actuación, el ambiente ya dejaba claro que Martín levanta pasiones. "Es mi cantante favorito, lo llevaba en alguna carpeta", contaba Elena López mientras esperaba para entrar al recinto. Las entradas, recuerda, las compró "nada más salir". A su lado, su pareja, Eloy Tirso, sonreía al explicar el reparto de aficiones en casa. "La fan es ella. Estuve un mes con el Mundial y ahora es su momento", bromeaba.

A pocos metros aguardaban Estela Álvarez, Sonia López, Belén Escandón y Sofía Rivero. Las cuatro veinteañeras acudieron con camisetas de Dani Martín y de "El Canto del Loco" y reconocían que sería la primera vez que lo verían en directo. "Tenemos muchas ganas de verlo, nunca lo habíamos visto en directo y creo que se nota que somos fans, aseguraban

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Entre quienes llevan toda una vida escuchando aquellas canciones también estaban Paco Costelo, Luis Fernández y Rodrigo Moré. "Cuando éramos más jóvenes éramos más rebeldes. Ahora somos padres de familia, pero seguimos manteniendo algo de ese estilo", comentaban entre risas. Y Quizá esa sea una de las razones por las que, veinticinco años después, las canciones de Dani Martín siguen reuniendo a miles de personas de edades muy distintas alrededor de un mismo escenario, la actitud y las ganas de vivir