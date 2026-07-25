El futuro auditorio en la Ería del Piles ilusiona: "Es una buena noticia para Gijón; hay que apostar por estos equipamientos"

Desde la "desestacionalización" de la llegada de turistas a la "dinamización" del entorno o el aumento del espacio para acoger la nutrida actividad cultural que hay en Gijón. Esos son los efectos, a juicio de distintos agentes del sector cultural, hostelero, comerciante o de la organización de eventos, tendrá el gran auditorio que el Ayuntamiento plantea levantar en la Ería del Piles. Un proyecto, desvelado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, que contempla la celebración de actos y conciertos de más de 5.000 personas, con una estructura modular siguiendo del modelo del Roig Arena de Valencia. "Es una buena noticia para la ciudad", ensalzan los representantes de los citados ámbitos.

La iniciativa aún en fase primigenia, se concibe para establecer una colaboración público-privada. En el sector de las promotoras el plan ha caído de buen grado. "Toda iniciativa que fomente la dinamización de cualquier zona de Gijón se recibe como positiva", asevera Iker González, organizador en "Two Monkeys", que reivindica que un espacio como ese auditorio puede servir de apoyo al crecimiento de la industria. Resalta, eso sí, que la gestión debe recaer en promotores de la región. "Cualquier mejora en las infraestructuras culturales que se hagan en la ciudad son bienvenidas", declara Ramón Noguera, codirector en "Bring The Noise", para quien "el acierto estará en construir algo que no haya en Asturias, ya que probablemente se deba pensar en el triángulo Gijón, Oviedo y Avilés como una sola unidad metropolitana". Noguera aboga por lograr "espacios de diferentes aforos que se complementen".

"Todo lo que suponga dotar a la ciudad de espacios capaces de albergar diferentes eventos, tanto culturales como deportivos, es una buena noticia para Gijón", manifiesta Ángel Lorenzo, presidente de la patronal hostelera Otea a nivel local. "Hablamos de un recinto cubierto con capacidad para acoger un número de espectadores muy superior al del Gijón Arena y que complementaría al Palacio de los Deportes, cuya elevada ocupación limita en muchas ocasiones la posibilidad de atraer nuevos eventos", completa Lorenzo.

Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, apunta que un equipamiento como el auditorio que se plantea "puede contribuir a desestacionalizar la llegada de visitantes y a generar actividad económica más allá de los periodos tradicionalmente más fuertes". En ese sentido, indica que "sería positivo" que estos eventos "fueran acompañados de acciones que conecten a los visitantes con el comercio local, animándolos a recorrer la ciudad, conocer su oferta y comprar en sus establecimientos". "Es una propuesta interesante, aunque todavía en una fase inicial; esperamos que pueda avanzar, concretarse y convertirse en una realidad con continuidad", sostiene Clavijo.

Para Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, falta por conocer "más detalles" de la propuesta. "No me parece mal un espacio en esa zona de eventos de masas; no estoy en contra, pero también hay que saber cómo será la gestión", afirma Roldán, si bien recalca que "no tengo claro que el modelo del Roig Arena sea transportable a la ciudad". Respecto a la ubicación en la Ería del Piles, muestra sus dudas en lo que se refiere a la movilidad de los espectadores por las conexiones del transporte público.

Más optimista se expresa Álvaro Muñiz, presidente del Ateneo Jovellanos. "Hay que apostar por estos equipamientos; cada vez hay más cosas en Gijón y, cuantas más oportunidades haya, mejor", concreta Muñiz, para el que estas infraestructuras "son necesarias" para albergar la ingente actividad cultural que alberga el concejo. "Es una idea importante y deseable a todos los niveles; hay dificultades en otros sitios para meter a tantas personas", subraya el presidente del Ateneo Jovellanos. "Es cierto que hasta ahora venían funcionando el Palacio de los Deportes y la plaza de toros como eventuales auditorios aunque no reúnen las mejores condiciones; no sé si el Piles será la mejor ubicación para uno nuevo", valora Arlé Corte, presidenta de la Sociedad Cultural Gesto y algo más reticente con el proyecto municipal, concebido también como símbolo de la transformación de la Ería del Piles.