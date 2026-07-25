Gijón avanza en el convenio con Salud para ceder una parcela clave para la ampliación de Cabueñes
La parcela tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados y se dedicará a viarios
Movimiento importante para la futura ampliación de Cabueñes. Gijón llevará a su próxima junta de gobierno el convenio para ceder al Principado unos terrenos de algo más de 5.000 metros cuadrados que son claves para que la consejería de Salud pueda ordenar el terreno junto al principal hospital público de la ciudad, tras su ampliación. El acuerdo para este convenio se lleva a la sesión del próximo martes. El compromiso defendido por el gobierno local es que dichas fincas estarían en manos del Gobierno regional antes de final de año. Con este movimiento se da un paso importante para ello.
El acuerdo lo que dice es que el Ayuntamiento de Gijón cede una parcela, conocida como "Peñas de Matarifa" en Cabueñes, que acabó en manos municipales tras una permuta con la Fundación Siloé en agosto de 2023. La parcela se encuentra al norte del Hospital de Cabueñes y la consejería de Salud tiene la intención de dedicarla a la ampliación del hospital, así como a la construcción de vias públicas que den acceso al nuevo complejo, cuyas obras siguen pendiente de reanudarse.
Esta parcela es otra diferente de las otras que dependen del futuro hospital privado que Quirón Salud proyecta en Nuevo Gijón. El Ayuntamiento y la firma médica suscribieron un acuerdo, también en 2023, por las cuales la compañía cedía unos terrenos en Cabueñes también vitales para la ampliación del hospital a cambio de que el Consistorio le diera los que necesita Quirón para hacer el hospital en Nuevo Gijón. Dicho acuerdo está ahora más cerca después de que el Tribunal Superior de Justicia tumbara el recurso que había interpuesto la CSI contra dicho convenio.
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