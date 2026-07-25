"Hay que sentirse orgullosos de ser españoles, y no sólo por el fútbol", reivindica el rector de la basílica de Gijón en la misa por Santiago Apostol

Presidida por las banderas de España y del Vaticano y con los sones, durante la consagración, del himno nacional tocado con el órgano de la básilica del Sagrado Corazón, en Gijón, se celebró este sábado la misa por Santiago Apóstol, en la que el rector de la basílica gijonesa, Manuel Robles, reivindicó que "hay que sentirse orgullosos de ser españoles y no sólo por el fútbol", en referencia al reciente título de campeona del mundo por segunda vez de la selección española masculina, "sino por toda la trayectoria de España".

Robles hizo especial referencia al siglo de Oro, recordando que la España imperial en cuyas posesiones no se ponía el sol, fue la que inició la globalización.

"Los españoles hemos tenido nuestras luces y nuestras sombras, pero las luces son más que las sombras y tenemos que estar orgullosos de nuestro país y patria, aunque es verdad que hay algunos que no quieren. Pero es un mandamiento divino", señaló Manuel Robles sobre ese orgullo patrio "hasta llegar a la pata del Cid" y tras haber pedido que "los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo".

El rector de la Iglesiona, destacó la importancia de España en "el descubrimiento y la evangelización de América", que ha hecho que ahora hablen español "500 millones de personas" en el mundo. Una actuación en América con sus sombras, que puso de relieve Bartolomé de las Casas, "lo que sirvió a ingleses y holandeses para crear una leyenda negra de España", que en su opinión no se ajusta a la realidad. En ese sentido, resaltó la creación de hospitales y universidades en sus posesiones de América por España en el siglo XVI, así como de ciudades en el interior del continente, algo que no ocurría en los imperios británico y francés.

Intelectuales

Además de reivindicar "las cosas buenas" hechas por España, sin olvidar "los fallos para mejorarlos", Manuel Robles llamó a los feligreses a no sentir "complejo de inferioridad" por ser españoles y criticó que "nuestros intelectuales hayan creído la leyenda negra que venden ingleses y holandeses" sobre España.

Robles recordó, después de que sonara la Marcha Real durante la consagración, que ese privilegio sólo lo tiene España, el único país católico en el que suena el himno nacional durante la consagración.

La eucaristía, en la que participaron representantes de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús y de la Cofradía de Las Águedas, concluyó con una reverencia del sacerdote, y también de buena parte de los fieles que acudieron al templo, a las banderas de España y del Vaticano.