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La noche rockera en el campo de La Cruz, para los mas incondicionales "y menos institucionales"

El campo de fútbol de Ceares fue testigo de una jornada larga de música con "Señor Rosa", "Catalina grande piñón pequeño" y "ABCD"

El rock toma el campu de La Cruz gracias a "Esto ye Ciares"

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Gijón Romería del Ciares en el campo de la Cruz / Luisma Murias / LNE

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Enrique Pecker

Gijón

El campo de fútbol "La Cruz" acogió ayer su noche rockera propiciada por la asociación "Esto Ye Ciares", que se encargó un año más de organizar un evento que salió a pedir de boca. Ni la aparente tormenta que asustó a los que llegaron temprano logró acabar con el espíritu de todos los que esperaron con ganas a cada uno de los grupos que tenían que ocupar el escenario a lo largo de la noche.

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La Cruz disfrutó de una intensa jornada desde las 17.30 horas, con "Señor Rosa" siendo la banda encargada de abrir la tarde musical. Con muchos de los presentes llevando sus camisetas, dieron un concierto que dejó paso a "Catalina Grande Piñón Pequeño", otra de las bandas que más aclamaba el público, con un tributo a "ACDC" de parte de "ABDC" a continuación.

Entre los espectadores que no dejaban de aplaudir estaba Mario García, un vecino de 72 años que dijo estar "encantado con el estilo de música, espero que se extienda hasta por la noche". Ana Lozano se acercó a La Cruz como fan de "Señor Rosa" pero con la mente abierta esperando que le gustasen también el resto de actuaciones.

Muchos eran los que agradecían un evento que se distingue por su música. Juan García, que estuvo de público animando a tope, declaró que "se agradece algo que no sea tan institucional, con música más alternativa".

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Desde "Esto Ye Ciares" están encantados con la cita festiva que han logrado organizar un año más, destacando que tuvieron que poner un límite de asistentes debido a que los conciertos son un gran reclamo, así que hubo un contador para restringir la entrada a partir de las 1000 personas. Katy Álvarez, miembro de la asociación aseguró que "la noche será todo un éxito sin duda, la música será un gran reclamo y va a ser un día muy rockero".

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