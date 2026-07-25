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Dos nuevos grados, en Ingeniería en Inteligencia Artificial y Filosofía, Política y Economía, incrementan la oferta académica de la UNED en Asturias, con sede en Gijón

En total ya son 32 las titulaciones que cuentan con tutorías presenciales en la sede de Cabueñes

Reunión de la junta rectora de la UNED con su máximo responsable, Juan Carlos M. Mato, en el centro.

Reunión de la junta rectora de la UNED con su máximo responsable, Juan Carlos M. Mato, en el centro.

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Gijón

La UNED Asturias ampliará su oferta académica el próximo curso 2026-27 con dos nuevas titulaciones que contarán con tutorización presencial en su sede: el Grado en Filosofía, Política y Economía y el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial. Con estas incorporaciones, el centro alcanza los 32 grados y eleva a cinco su oferta de dobles titulaciones, tras sumar también Psicología y Criminología, Economía y Matemáticas, y Matemáticas y Física.

El director de UNED Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, presentó estas novedades durante la reunión de la Junta Rectora del centro, celebrada de forma presencial y telemática bajo la presidencia de la directora general de Universidad e Investigación del Principado, Cristina González Morán. En la sesión también se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025.

A la reunión asistieron, además, el concejal de Deportes y Educación de Gijón, Jorge Pañeda; el vicerrector adjunto de Centros Asociados de la UNED, Íñigo Tejera; el secretario del centro, Rubén Fernández Arango; el representante del profesorado, Emilio Álvarez Arregui; la subdelegada de Estudiantes, Sheila Martín Camporro, y el representante del PTGAS, Iván Garcés Domínguez.

El nuevo Grado en Filosofía, Política y Economía ofrecerá una formación interdisciplinar para comprender los principales retos de las sociedades actuales mediante la integración de la reflexión filosófica, el análisis político y el estudio de los procesos económicos. Por su parte, el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial proporcionará una formación científica y tecnológica en ámbitos como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, la robótica autónoma y el análisis de datos.

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El plazo de matrícula para los grados permanecerá abierto hasta el 21 de octubre, sin nota de corte. Además de grados y dobles grados, la UNED oferta másteres oficiales, grados combinados, microgrados, cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, cursos de Extensión Universitaria y el programa UNED Sénior para mayores de 55 años.

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