Dos nuevos grados, en Ingeniería en Inteligencia Artificial y Filosofía, Política y Economía, incrementan la oferta académica de la UNED en Asturias, con sede en Gijón

La UNED Asturias ampliará su oferta académica el próximo curso 2026-27 con dos nuevas titulaciones que contarán con tutorización presencial en su sede: el Grado en Filosofía, Política y Economía y el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial. Con estas incorporaciones, el centro alcanza los 32 grados y eleva a cinco su oferta de dobles titulaciones, tras sumar también Psicología y Criminología, Economía y Matemáticas, y Matemáticas y Física.

El director de UNED Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, presentó estas novedades durante la reunión de la Junta Rectora del centro, celebrada de forma presencial y telemática bajo la presidencia de la directora general de Universidad e Investigación del Principado, Cristina González Morán. En la sesión también se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025.

A la reunión asistieron, además, el concejal de Deportes y Educación de Gijón, Jorge Pañeda; el vicerrector adjunto de Centros Asociados de la UNED, Íñigo Tejera; el secretario del centro, Rubén Fernández Arango; el representante del profesorado, Emilio Álvarez Arregui; la subdelegada de Estudiantes, Sheila Martín Camporro, y el representante del PTGAS, Iván Garcés Domínguez.

El nuevo Grado en Filosofía, Política y Economía ofrecerá una formación interdisciplinar para comprender los principales retos de las sociedades actuales mediante la integración de la reflexión filosófica, el análisis político y el estudio de los procesos económicos. Por su parte, el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial proporcionará una formación científica y tecnológica en ámbitos como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, la robótica autónoma y el análisis de datos.

El plazo de matrícula para los grados permanecerá abierto hasta el 21 de octubre, sin nota de corte. Además de grados y dobles grados, la UNED oferta másteres oficiales, grados combinados, microgrados, cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, cursos de Extensión Universitaria y el programa UNED Sénior para mayores de 55 años.