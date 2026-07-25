La precisión militar toma el Marqués, en Gijón, antes del gran día del Festival Aéreo

A pocas horas de que los aviones tomen el cielo de la bahía, el protagonismo estuvo esta vez a ras de suelo, donde la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio ofreció una exhibición de acrobacias con fusil que reunió a decenas de personas en la Plaza del Marqués. La demostración, enmarcada en la programación del festival aéreo, combinó precisión, sincronización y una cuidada puesta en escena. Los militares ejecutaron diferentes ejercicios y movimientos acrobáticos con el fusil, en una actuación que arrancó los aplausos del público y sirvió para abrir el ambiente de un fin de semana en el que Gijón vuelve a mirar al cielo.

Entre los asistentes se encontraban la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge Martínez Palacios, que siguieron la exhibición desde primera fila. Al término del acto, Moriyón se acercó a saludar personalmente a los integrantes de la Escuadrilla, felicitándoles por una actuación que despertó la curiosidad de vecinos y visitantes.

Muchos de los presentes aprovecharon la cita para calentar motores de cara a la acto de este domingo. Es el caso de Aitor Perco, llegado desde San Sebastián. "Venimos aquí todos los años porque somos verdaderos aficionados de la aviación", explicó. Con la vista puesta ya en la exhibición aérea, reconoció que "hay muchas ganas de mañana" y señaló que uno de los momentos que espera con más interés será la participación del Harrier. "Es el más elegante de todos", expresó.

Para el gijonés Marcos Torre esta será una edición especial. "Nunca lo he visto, siempre me coincidía con las vacaciones y este año voy a verlo", comentó. Sobre la exhibición de la Escuadrilla de Honores, no ocultó su admiración. "Está bastante guapo, a mí se me habría caído el fusil cinco veces". Y También quiso destacar "la increíble coordinación que tienen" los militares durante toda la actuación.

La exhibición también atrajo a curiosos que se encontraron con el espectáculo de forma casual. "Vi que había mucha gente y me acerqué a ver qué era", explicaba Pelayo Domínguez. Aunque reconoció que conoce la celebración por los entrenamientos de los aviones durante estos días y, aunque admitió que la aviación no es una de sus grandes aficiones, celebra el éxito de un festival que cada año gana más fuerza. "Personalmente no me gusta mucho, pero que Gijón tenga estos eventos siempre es algo bueno", señaló.

La actuación de la Escuadrilla de Honores del ejército del Aire y del Espacio sirvió así como uno de los últimos actos previos al plato fuerte del XX Festival Aéreo de Gijón, que este domingo volverá a reunir sobre la bahía algunas de las principales aeronaves civiles y militares, donde miles de personas seguirán desde el paseo y la playa de San Lorenzo una cita ya consolidada en el calendario estival de la ciudad.