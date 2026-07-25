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Un rodaballo de 11 kilos para degustar en Casa Ataulfo

Compartirá protagonismo con pescados, mariscos, bonito y chipirones de potera

Laura, ayudante de cocina en &quot;Ataulfo&quot; con el rodaballo de 11 kilos.

Laura, ayudante de cocina en "Ataulfo" con el rodaballo de 11 kilos.

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A.A.

Casa Ataulfo vuelve a convertir el mejor producto del Cantábrico en protagonista. Este fin de semana, el emblemático establecimiento gijonés suma a su oferta un espectacular rodaballo de 11 kilos, una pieza poco habitual por tamaño, presencia y calidad, que se servirá a la plancha con patatas panaderas.

La llegada de este ejemplar refuerza una propuesta gastronómica en la que pescados y mariscos ocupan un lugar esencial. En sus vitrinas y en la carta conviven especialidades como el virrey, el pixín, la lubina o el besugo, junto a percebes, almejas, navajas, cigalas y langosta, siempre seleccionados por su frescura.

También mantienen su protagonismo productos muy ligados a estas fechas, como el bonito, preparado en tacos, en rollo o en ventresca, y los chipirones de potera, dos clásicos que cuentan con numerosos seguidores entre la clientela habitual.

Sidra natural &quot;De Pura Madre&quot;

Sidra natural "De Pura Madre" / LNE

En Casa Ataulfo, cada pieza se cocina respetando su sabor y su textura. La experiencia se completa con sidra bien escanciada "De Pura Madre", JR de etiqueta verde o Sed de PKDO, compañera perfecta para disfrutar de una cocina marinera reconocible, generosa y fiel a la tradición asturiana en pleno corazón gijonés.

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