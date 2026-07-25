"Salir lateralmente", la recomendación de los expertos para enfrentar una peligrosa resaca en el Cantábrico

La costa cantábrica esconde algunos peligros. Y las fuertes resacas costeras es de los más imprortantes. El pánico y el instinto suelen ser los mayores enemigos de un bañista que se encuentra atrapado en el mar. Ante la fuerza de la naturaleza, el conocimiento del entorno se vuelve vital para la seguridad de los usuarios de las playas, y así lo ha puesto en manifiesto el doctor en Ciencias Geológicas y Director Técnico de "Greenresults S.L", Antonio de la Cruz, durante su intervención en el Centro Municipal Integrado La Arena, donde ha informado sobre las claves técnicas para identificar y escapar de las peligrosas corrientes de retorno que cada verano provocan decenas de rescates en las playas.

Antes de adentrarse en el agua, la prevención pasa por la observación, según el experto, existen señales evidentes en el paisaje costero que delatan la presencia de estos poderosos flujos. Los bañistas deben de prestarle especial atención a "la concavidad de la orilla, esa concavidad hacia el mar" y "la zona libre de oleaje, que es por donde va l corriente de la resaca marina", además, la propia tonalidad del agua es un delatador natural. "En la cabezara de la resaca, hay sedimentos finos que están en suspensión y eso indica que ahí hay erosión", alertando de una corriente anómala al flujo "normal" del mar.

El peligro real se desata cuando la prevención falla y la persona se ve arrastrada, en ese momento, intentar nadar hacia la arena contra esa corriente, es una sentencia casi asegurada, ya que "es imposible luchar contra esas corrientes, ya que son sumamente más fuertes que cualquiera de nosotros, ni un nadador olímpico podría competir contra esta". De la Cruz advierte también del gran papel que juga el factor psicológico,el bañista "no sabe que al llegar a la cabecera, la velocidad de la corriente de la resaca va a disminuir. Y como no lo sabe, lo que el quiere es no alejarse porque cree que lo va a llevar hasta zonas muy alejadas".

Dejarse llevar por la corriente hasta esa cabecera "es un poco arriesgado, ya que el bañista se va alejando más". Por ello, el geólogo recomienda la forma más efectiva de salir de un resaca costera, esto consiste en ir "nadando de forma lateral con la corriente para que esta te ayude a salir de ella". El experto insistía en ir simepre con la corriente, ya que "si pretendemos ir en contra, pues la corriente del litoral podría volver a meterte otra vez en la corriente de resaca de la que intentas salir".

La fuerza de estas "cintas transportadoras" acuáticas pueden llegar a multiplicarse por la propia morfología de la arena. De la Cruz hizo hincapié en el papel que juegan los bancos de arena al actuar como una especie de presas naturales. Cuando estos se rompen por erosión, toda esa masa de agua que estaba contenia sale mar adentro ayudando también a la coriente de resaca, "dos fuerzas que suman para llevar masa de agua mar adenro". A pesar de que existen herramientas visuales para dvertir de este peligro inminente, su implementación choca con barreras sociales. El uso de marcadores ecológicos para teñir el agua y mostrar los canales de escape sigue siendo inviable. "Es muy difícil ir en contra de esa opinión subjetiva de personas y Ayuntamientos que, en cuanto ven una mancha , ya la identifican con contaminación y no piensan que es algo ecológico que no tiene ningún daño", concluyó el doctor Antonio de la Cruz. Ante la imposibilidad de ayudar con señales visuales sobre estos peligros "invisbles" del mar, el conocimiento y la divulgación de estos temas se convierte en primordial para evitar sustos o problemas mayores.