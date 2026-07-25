Las sardinas y los tortos con picadillo llenan la carpa de las fiestas de la parroquia gijonesa de Granda

La fiesta de Santana en Granda tuvo ayer su primera velada gastronómica de éxito. Tras días previos de pregón, fiesta infantil y arrancadera, ayer ya bajo la carpa de la carbayera de la parroquia hubo muchos comensales -en la imagen-que dieron cuenta de la sardinada y los tortos con picadillo que se ofrecían como dieta fundamental del menú de la noche. Siguió una animada verbena con DJ Vas Bailar. Hoy sigue la fiesta con corderada, competición de balón prisionero, con talleres infantiles de cocina para los más pequeños, y con otra gran verbena con el Grupo Límite. Y el domingo, tendrá lugar la XXVII Nueche Celta, con «Herbamora», «Mediarea» y «Abéu».