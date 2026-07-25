Seis bandas y mucha música para recordar hoy, en la plaza Mayor, a Carlos Redondo y a Ígor Medio

La Plaza Mayor de Gijón vuelve a llenarse de música en directo con el concierto "N'Alcordanza" de Ígor Medio y Carlos Redondo, músicos de "Felpeyu" fallecidos hace veinte años en accidente de tráfico cuando la banda volvía de tocar fuera de al región. Para Ruma Barbero, compañero de Felpeyu, no es solo un sentido homenaje a la memoria de Ígor Medio y Carlos Redondo, sino también un altavoz necesario para denunciar la precariedad del sector musical.

El evento promete ser una auténtica fiesta de reencuentros. Barbero adelanta que el escenario acogerá a bandas amigas, alumnos y familiares, ofreciendo colaboraciones especiales que irán desde la música de raíz hasta el pop-rock. Todo ello en un contexto en el que la escena tradicional asturiana "vive un buen momento, atrayendo a muchos seguidores y gente joven que toca fielmente ese estilo, coincidiendo con visiones más fieles a lo tradicional y otras en las que se mezcla la tradición del rock con la electrónica o con la música urbana".

Galardonado con el Premio Alfonso Iglesias, Barbero compagina la música con la ilustración, una pasión por "dos artes que se complementan, una es un trabajo íntimo en el que echas muchas horas trabajando solo en casa antes de enseñarlo al mundo, y la música en directo la reacción del público la ves ya en vivo". Y pese a que su trabajo le esté robando horas para poder explayarse y dedicar las horas necesarias al arte del cómic, en el ámbito musical, sigue trabajando los temas nuevos de Felpeyu

El festival Arcu Atlánticu tiene un entremés con este concierto. La idea es que hoy actúen primeramente los grupos de música de raíz "Llan de Cubel", "Hermanos Castro" y "Felpeyu", como indicó el propio Ruma Barbero, "seguimos tocando muchas personas, ya veteranas, con la estética de reelaboración que se generalizó en los años 80/90 del siglo pasado". Posteriormente, la música cambiará su tonalidad y ritmo a unos más rockeros, a las 19.30 horas, cogerán el relevo "Radio Fox", "Jaguares de la Bahía" y "Kactus Jack".

A su vez, la música no es lo único que diferencia este festival, el arte también se adueña de Gijón, de tal manera que Barbero invita a que además de pasarse por el concierto, el público se pase "otro día por la exposición que va a poder verse en el Antiguo Instituto de Gijón entre el 29 de julio y el 30 de agosto, con los carteles de los festivales y las postales que hicieron artistas que tuvieran de alguna relación con los homenajeados". Además, invita a todo el público a "que vengan a pasarlo bien haciendo memoria de dos grandes músicos de Gijón, reivindicando los derechos laborales de los y las trabajadoras de la música".