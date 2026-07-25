El "Sunset Air Show" del Festival Aéreo tiñe el cielo de Gijón de piruetas, luz y color: "Esto es un arte"

Gijón le tiene tomada la medida a las alturas y ayer volvió a refrendarlo. El "Sunset Air Show" del Festival Aéreo Internacional, que este año alcanza su vigésima edición, ofreció en la bahía de San Lorenzo un espectáculo de altos vuelos, con cabriolas inverosímiles, precisión quirúrgica en cada maniobra y una traca final cortesía de la patrulla británica "AeroSPARX", que tiñó el cielo de luz y color con unos efectos pirotécnicos que encandilaron a los miles y miles de espectadores que acudieron a su cita con el certamen. "Ha sido precioso; esto es un arte", subrayaron.

La exhibición, que se prolongó durante dos horas, fue una suerte de "aperitivo" para el show de hoy. Para abrir boca estuvo el helicóptero naval SH-60 de la Armada, seguido por el moderno NH90 del Ejército del Aire. Las acrobacias llegaron de la mano de Camilo Benito. "Mirad hacia arriba; espero que os guste", afirmó el piloto desde la cabina. La megafonía permitió a gijoneses y visitantes conocer detalles de los distintos participantes de un "Sunset Air Show" que transformó el atardecer en un despliegue de fuerza y habilidad aéreas. Muchos abarrotaron el Muro. Otros optaron por disfrutar a pie de playa. Este último fue el caso de Víctor Morales, Julia Rubio y los críos Daniela y Víctor. "Esto no se ve todos los días; es muy bonito", sostuvo Morales, de Badajoz.

El "Sunset Air Show" del Festival Aéreo de Gijón / Mario Canteli

El T-6A Texan II de la Fuerza Aérea Griega tomó la alternativa antes del turno del paracaidismo. La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) realizó un aplaudido salto con sus "hombres pájaro", que portaron banderas de Gijón y España para regocijo de un público que elevaba sus móviles para inmortalizar la escena. El salto se demoró más de lo previsto para que las condiciones de luz y también las meteorológicas fueran las idóneas.

Noticias relacionadas

Cayó la noche y "AeroSPARX" surcó los cielos para deleitar a la gente con sus luminosos vuelos. "¡Qué guapo!", se escuchaba entre la multitud. "Nos ha encantado; ha sido muy vistoso y divertido", afirmó José Manuel Díaz, que presenció el show con su pareja, Elena Cleopatra. Coincidieron en el diagnóstico Luis Ángel Villanueva y Manuela Hernández. "Hay que estar muy preparado para hacer esas piruetas", indicó Hernández, que reivindicó el espectáculo en conjunto como "un arte".