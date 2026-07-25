Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo

Durante unas horas, la playa de San Lorenzo volverá a convertirse en una enorme grada frente al Cantábrico. Miles de personas repartirán su atención entre el cielo y el horizonte para seguir una exhibición que este año alcanza una cifra redonda. El Festival Aéreo de Gijón cumple veinte ediciones y lo celebra con un programa que volverá a llenar la bahía de aviones, helicópteros y acrobacias.

Los grandes protagonistas

La actividad comenzará ya el sábado con el Sunset Air Show, una exhibición vespertina que arrancará a las 20.30 horas. Abrirá el programa el helicóptero naval SH-60 de la Armada, seguido por el moderno NH90 del Ejército del Aire. Después llegará la acrobacia de Camilo Benito, antes de la exhibición del T-6A Texan II de la Fuerza Aérea Griega. La Patrulla PAPEA, con sus saltos de precisión, tomará el relevo antes del cierre a cargo de Aerosparx, que pondrá el broche final con su espectáculo luminoso al caer la tarde.

La gran cita llegará el domingo, cuando la exhibición aérea se prolongará durante casi cuatro horas. Abrirá el programa Mario Llanera, seguido por los ultraligeros de La Morgal. Tras el posicionamiento del avión de la Patrulla PAPEA, será el turno de Daniel Román, integrante del equipo wingsuit de Red Bull, que pondrá el vértigo con su traje de “hombre pájaro”. A continuación, llegará la exhibición de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) y de los paracaidistas de la Guardia Civil, antes de que Aerosparx vuelva a surcar el cielo con su espectáculo acrobático.

El programa continuará con una amplia representación de los servicios de emergencia y seguridad. Participarán el helicóptero AW139 de Salvamento Marítimo; el helicóptero de los Bomberos de Asturias; el helicóptero y el avión CN235 de la Guardia Civil; el NH90 del Ejército del Aire y el helicóptero de la Policía Nacional, mostrando algunos de los medios aéreos que intervienen en operaciones de rescate, vigilancia y seguridad.

El festival contaba también con la participación del Bombardier CL-215 del Grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio, uno de los aviones anfibios más conocidos en la lucha contra los incendios forestales. Sin embargo, la organización confirmó este viernes que finalmente no podrá participar al permanecer operativo en las labores de extinción de los incendios que afectan a la zona centro del país.

Después llegará el turno del SH-60 de la Armada, un helicóptero naval preparado para diferentes misiones, seguido por las exhibiciones acrobáticas del italiano Luca Salvadori y de Camilo Benito, que pilotará su Extra 330SC, un avión diseñado específicamente para la acrobacia aérea.

La recta final reunirá algunos de los aparatos más esperados. Primero aparecerá el Airbus A400M, un gigantesco avión de transporte militar de más de 40 metros de envergadura capaz de mover tropas, vehículos y grandes cargas. Le seguirán las maniobras sincronizadas del equipo Yakstars, el inconfundible Chinook del Ejército de Tierra, fácilmente reconocible por sus dos enormes rotores, y el T-6A Texan II del Daedalus Demo Team de la Fuerza Aérea Griega.

El broche lo pondrán dos de los grandes protagonistas de esta vigésima edición: el Harrier de la Armada, uno de los pocos aviones del mundo capaz de despegar y aterrizar en vertical, y el Eurofighter C.16, uno de los cazas de combate más avanzados de Europa, cuyas pasadas a gran velocidad y el rugido de sus motores volverán a ser uno de los momentos más esperados del festival. Cerrará la exhibición la Patrulla ASPA, que realizará sus maniobras en formación con cinco helicópteros Eurocopter EC120 Colibrí.