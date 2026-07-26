Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias: «Esperamos que nuestro Pabellón en la Feria sirva para potenciar Asturias»

Antonio Romero Casado (Don Benito, Badajoz, 1965) lleva afincado en Asturias desde los 7 años y es desde junio de 2019 el Director General de Caja Rural de Asturias, cuyo nuevo pabellón en el recinto ferial Luis Adaro será una de las grandes novedades en la edición de este años de la Feria de Muestras.

Hábleme de esa apuesta.

Construir el Pabellón vino motivado por nuestra entrada en el capital y en los órganos gestores del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias. Quisimos hacer un proyecto muy singular para reflejar el momento de oportunidad, de cambio y de crecimiento que está teniendo Caja Rural de Asturias y poner en valor el Consorcio y la Feria. Y también ofrecer nuestro pabellón a toda Asturias, a cualquier tipo de institución para desarrollar eventos, desarrollar todo lo que pueda significar una puesta en valor de Asturias, del entorno económico e institucional de Asturias y de Gijón. También lo vamos a utilizar para formación y para actividades de nuestra Fundación. La inversión ha sido de unos 5 millones de euros y todos los proveedores fueron asturianos. Esperamos que sirva para potenciar Asturias, la economía y, cómo no, nuestra entidad y la apuesta que hacemos por Asturias, por Gijón y por toda la sociedad.

¿Qué se va a encontrar el visitante de la Feria en el pabellón?

Un contenido expositivo que quiere ser una declaración de identidad de lo de lo que somos Caja Rural de Asturias, con nuestros valores de cercanía, confianza, arraigo, vocación de futuro y progreso. Y dentro del Pabellón se van a plasmar dos mundos de lo que la gente quiere en la Feria. Por un lado una parte, más didáctica, más divertida y por otra parte, un enfoque más institucional poniendo en valor de dónde venimos, dónde nacimos, lo que hacemos y cómo, y nuestros valores diferenciales.

También van a organizar jornadas a lo largo de la Feria.

Hemos cedido nuestras instalaciones a diversas asociaciones empresariales y también nuestra Fundación va a realizar eventos. Al final queremos mostrar nuestra mejor versión y que todas las instituciones, o coorganizadores de eventos en nuestro stand puedan mostrar también la mejor versión de lo que hacen en el día a día.

¿Que trascendencia económica ve a la Feria de Muestras?

Es un motor económico que genera un importante número de transacciones comerciales y de muestra de las capacidades competitivas de muchas empresas.

¿Qué proyectos de expansión tiene Caja Rural en marcha?

Seguimos apostando por Asturias, abriendo nuevas oficinas en entornos rurales y urbanos, pero también decidimos dar el paso de una expansión prudente en Cantabria y Madrid. En Cantabria tenemos 7 sucursales tras haber inaugurado recientemente la de Los Corrales de Buelna, y antes de fin de año abriremos otra en Santander y en Solares. Y en Madrid, antes de fin de año, también abriremos otra oficina en la calle Francisco Silvela. Cantabria tiene una idiosincrasia muy parecida a Asturias y Madrid nos ha servido para tener otra concepción del mercado bancario.

¿Qué objetivos tienen con esta expansión fuera de Asturias?

En Cantabria tener una red de sucursales de entre 10 y 15 oficinas. En Madrid, queríamos llegar a a 5 el próximo año. En Madrid, además de que lógicamente vamos a generar negocio, tratamos de dar apoyo a casi 40.000 asturianos que residen en la capital; y también dar apoyo a empresas asturianas que realicen negocio en Madrid y a empresas madrileñas que quieran invertir en Asturias, algo para lo que estamos en contacto con la Oficina Económica del Principado en Madrid. Para que haya sinergias en ambas direcciones.

¿Tienen como objetivo alguna otra provincia aparte de Cantabria y Madrid?

En principio en el plan estratégico hasta 2029, son los focos que tenemos. A partir ya del 2030, a expensas de cómo evolucione la situación macroeconómica y el sector financiero, podríamos llegar a pensar en alguna otra zona.

En Gijón van a abrir dos nuevas oficinas.

Sí, en El Natahoyo y en Contrueces en el último trimestre del año, con las que llegaremos a 16 en Gijón.

¿Cómo ve la situación geopolítica?

Genera mucha incertidumbre a la ciudadanía. Y los empresarios están en la situación de relativa prudencia, en cuanto a la puesta en marcha de nuevos proyectos, a la expectativa de cómo pueda acabar todo esto y cómo puedan derivar los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y el cambio de paradigma con la inteligencia artificial en todo el entorno económico, empresarial y laboral.

De todo, ¿qué es lo más preocupante para el campo asturiano?

Las tensiones geopolíticas, por los precios que pueden alcanzar los fertilizantes y los combustibles para la maquinaria.

¿Qué medidas cree que se podían implementar para ayudar?

Por un lado, ayudas económicas para paliar esos incrementos de precios. Por otro lado, agilidad en todos los proyectos, en la resolución de los planes de desarrollo y mejora, y un apoyo técnico por parte de las administraciones en hacer más competitivas las explotaciones.

¿Cómo están viendo en la coyuntura actual el mercado hipotecario?

Estamos empezando a detectar una ligera ralentización en la concesión de hipotecas, ligado a que parece que las ventas de vivienda se están ralentizando también. Yo creo que hay un hecho evidente que es que el precio de la vivienda ha subido mucho. No todo el mundo puede acceder a adquirir una vivienda con precios tan elevados. Creo que sería muy recomendable y necesario el volver a fomentar también las viviendas de protección. Fue un modelo que durante muchos años fue muy importante para Asturias y que por diversas circunstancias parece que quedó un poco obsoleto, pero yo creo que, por lo menos entre los promotores con los que trabajamos, ya se están empezando a ver ciertos indicios de que van a empezar otra vez a a generar vivienda protegida. Yo creo que hay una cierta ralentización que entendemos que debiera de ser compensada por la generación de proyectos en vivienda protegida.

¿Podría dar alguna cifras sobre Caja Rural de Asturias?

Somos 655 empleados. A cierre de junio superamos los 15.000 millones de volumen de negocio. Nuestro pie de balance ha superado en junio los 8.100 millones de euros. En el interanual de junio 2026 contra junio 2025, el crédito a la clientela se ha incrementado casi en 500 millones de euros. Y los depósitos en más de 600 millones de euros. Todo esto acompañado de crecimiento de clientes, de una percepción por parte de la ciudadanía de que somos una entidad en Asturias cada día más referente. Tenemos 126 sucursales, de las cuales 116 están en Asturias. Tenemos 152.407 socios y 376.005 clientes.

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M. Castro

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Antonio Romero Casado en la terraza del Pabellón de Caja Rural de Asturias en el recinto ferial Luis Adaro.