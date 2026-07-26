Ceares se echa un baile tras la corderada festiva

Las fiestas de Santiago Apóstol en el barrio gijonés de Ceares siguieron ayer, con su penúltimo día de celebraciones, en el que se comió cordero a la estaca y se bailó tarde y noche.

"Por fin lució el sol durante todo el día", señaló el vicepresidente de la asociación de vecinos "La Cruz" de Ceares, Iván Valdés, después de las jornadas previas en las que los chubascos esporádicos tuvieron a los organizadores con un ojo puesto en el cielo. Al buen tiempo se sumó ayer una nutrida asistencia al festejo, que se celebra en el Parque de los Pericones, en el que se repartieron 130 raciones de cordero a la estaca para la comida.

"La gente comenzó a bailar después de la comida, con la actuación de Ángel Rodríguez para ambientar la pista y atraer a más gente al prao", añadió el directivo vecinal.

No sólo se bailó ahí. Poco después tenía lugar una sesión de bailoterapia, a cargo de los profesionales que se encargan de impartir los cursos de bailoterapia y pilates en la asociación vecinal a lo largo del año. Esta sesión permitió acercarse a esta actividad a quienes no la conocían. Por la noche, la verbena, que en la jornada de ayer estuvo amenizada por la cantante asturiana Mina Longo, acompañada por su banda de mariachis.

Las fiestas de Santiago Apóstol en Ceares concluyen hoy lunes con el día del socio y la gira que comenzará en el prao de la fiesta a partir de las cinco de la tarde. A los integrantes de la asociación vecinal se les entregará el bollo y la botella de vino, para acompañar a la comida que también lleven de sus casas.

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La jornada incluirá un concurso gastronómico, en el que el plato principal será la tortilla en cualquier modalidad. También habrá una exhibición de escanciado de sidra asturiana a cargo de un escanciador de una sidrería del barrio de El Llano. La fiesta concluirá con la actuación de Da Silva.