Crónicas gijonesas: Círculo ferroviario de Cultura y Recreo

El Círculo Ferroviario de Cultura y Recreo de Gijón estuvo activo entre los años 1927 y 1936, durante nueve años. Desde luego fue el Ateneo Obrero de Gijón la principal sociedad cultural de la ciudad en ese periodo y la Asociación Popular de Cultura e Higiene le estaba a la zaga. Pero otras muchas dieron ejemplo de actividad cultural. Nada raro en Gijón. La ciudad fue y es ejemplo de asociacionismo cultural.

El Círculo Ferroviario de Cultura y Recreo se fundó en el año 1927, en la estación del Norte de Gijón, para empleados ferroviarios y sus familiares. Mantuvo actividades relacionadas con el tren como excursiones de un día a distintos lugares de Asturias y León, pero también una serie de actividades culturales y festivas muy variadas, «culturales y de recreo» como dice su nombre. Tuvo su sede primero en la calle de Miguel Primo de Rivera número 33 bajo, y a partir del año 1932 en la calle del Marqués de San Esteban 64 piso 1º. La calle de Miguel Primo de Rivera era la que llamamos calle del Instituto. Fue Primo de Rivera durante unos años y cuando el Círculo Ferroviario de Cultura y Recreo se fundó ese era el nombre.

En ambas sedes mantuvo unos locales muy amplios no solamente para conferencias sino para bailes y actuaciones teatrales. Su segunda sede tenía mesas de billar, amplios salones y un piano. Primero presidió el Círculo Ferroviario de Cultura y Recreo de Gijón, Eusebio Castro que era el jefe de la Estación del Norte, y el último presidente fue Juan Jover Díaz alto cargo de Ferrocarriles del Norte. En la directiva estaba de vicepresidente Rufino Sanz, de secretario Enrique Rodríguez, y vocales como Casimiro Román, Antonio Segura y Félix Fernández.

En Oviedo también funcionó otro Círculo Ferroviario de Cultura y Recreo que mantenía buena relación con el de Gijón, con algunas actividades conjuntas. Sobre todo esas excursiones en tren por ejemplo a Infiesto, Sama y Busdongo.

Mantenían los gijoneses una sección de ajedrez y una biblioteca, y apoyaban los partidos del Natahoyo Club de Fútbol por estar el barrio al lado de la estación de ferrocarril. Era muy activo el Círculo en los carnavales gijoneses participando siempre en la organización de bailes y otros actos relativos al antroxu. Relacionamos algunas actividades, las más importantes, del Círculo Ferroviario durante sus años de actividad.

Un domingo por la mañana de marzo de 1928 ocupó su tribuna el profesor Antonio Pérez de Pimentel, catedrático de francés en el Instituto de Jovellanos y un pionero en la promoción de turismo en Asturias con iniciativas como la construcción del mirador del Fito. Una calle de Somió lleva su nombre desde el año 1969, y Pérez Pimentel habló en el Círculo Ferroviario sobre transportes. El 31 de diciembre de 1930 organizó el Círculo una fiesta de despedida del año, en sus locales, con orquesta y con reparto de uvas de la suerte. El primer día del año 1931 otro baile, a las siete de la tarde. En enero de 1931 ofreció un concierto el guitarrista brasileño Silveira y luego tuvo lugar un baile amenizado por una radio-gramola.

La llegada de la República el 14 de abril de 1931 fue celebrada por el Círculo que se puso a las órdenes de las nuevas autoridades y en octubre de ese año celebró con otra fiesta su cuarto aniversario, fiesta en su propio local social. Varias conferencias organizaron en 1931 por ejemplo una en abril a cargo del doctor naturista José Castro sobre «Origen de las enfermedades y su curación a través del naturismo». El día 6 de enero de 1932 los Reyes Magos visitaron la sede del Círculo Ferroviario y se repartieron juguetes entre los hijos e hijas de los asociados. En febrero, como todos los años en carnaval, bailes organizados por los ferroviarios en el café Alcázar en la calle Corrida y en Los Campos Elíseos, y en el verano la clásica la verbena en el Parque de Atracciones llamado también Parque Continental, justo al lado de Los Campos.

En enero de 1932 habló en el Círculo Julián Ayesta sobre «La ley de divorcio en España». Julián Ayesta Manchola era abogado, fue director del diario gijonés «El Comercio» fundó en Asturias el partido Derecha-Liberal Republicana, fue diputado a Cortes por Asturias en 1931 y murió en Gijón en noviembre de 1942 a los 49 años. Es el padre de Julián Ayesta Prendes autor de la famosa novela, «Helena o el mar de verano», ambientada en Gijón.

Una conferencia en noviembre de 1932 estuvo a cargo de Benito Álvarez Buylla, catedrático de la Universidad de Oviedo, disertó sobre «La crisis de los carbones asturianos y su solución». En noviembre de ese año y para celebrar el fin de las obras en su nuevo local de la calle del Marqués de San Esteban número 64 (cerca de la Estación del Norte) los ferroviarios organizaron un baile amenizado por la orquesta Ramos. Otra conferencia, esta vez en diciembre de 1932, fue la del catedrático del Instituto de Jovellanos Joaquín Gómez de Llerena sobre «Estructura y edad de la tierra».

Dos conferencias médicas. Una en abril de 1933 a cargo del doctor Emilio Villa sobre «Tuberculosis general», y otra en diciembre de ese año sobre «Fisiología de la mujer» impartida por el doctor Francisco Esteban Ortega, músico también. Vamos con las últimas actividades del Círculo Ferroviario de Cultura y Recreo de Gijón que tenemos documentadas. El 18 de enero de 1934 tuvo lugar un festival en su local social, festival con dos partes. Una parte teatral a cargo de la «Compañía Gijonesa del Arenal» que puso en escena la obra «Roncar despierto», y una segunda parte musical con artistas del «bell canto» como Olivia de Aller, tiple, y el tenor Antonio Medio. Tras los carnavales de 1934, donde participaron con bailes en su local no nos consta casi ninguna actividad más de esta asociación de ferroviarios aunque oficialmente se clausuró en 1936.

A partir de 1934 el Círculo se radicalizó, por ejemplo se suscribió a periódicos como «Mundo Obrero» y «El Socialista» e incluso cambió de nombre pasando a ser «Sociedad Cultural Ferroviaria» quitando esa referencia al recreo.

Prueba de eso es una conferencia el 28 de abril de 1934 a cargo de Juan Ambou. Había visitado Ambou «el país de los soviets» y lo contaba en la conferencia «La Unión Soviética». Pocos meses más tarde el comunista Juan Ambou participó en la revolución de octubre de 1934 y durante la guerra civil fue miembro del Consejo Soberano de Asturias y León, fue el responsable de Instrucción Pública. Tras la contienda Ambou se exiló en Cuba y murió en México en el año 2006.

En Salamanca, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, se conservan documentos sobre esta sociedad. Por ejemplo el «Libro de Actas del Círculo Ferroviario de Cultura y Recreo de Gijón» desde su constitución el 20 de junio de 1927 hasta la reunión de la junta directiva del Círculo celebrada el 3 de junio de 1936.

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