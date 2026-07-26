«La Cubana» llega a Gijón con su humor de teatro musical y ofreceráun aperitivo en el Paseo de Begoña el martes

La compañía de teatro La Cubana vuelve la próxima semana a Gijón para ofrecer un total de 14 funciones de su nuevo espectáculo, «La cuisine de ma cousine». Una nueva producción que podrá verse en el Teatro Jovellanos del 29 de julio al 9 de agosto. Será la segunda parada de la compañía en su gira con esta obra, que estrenó en Sanfermines, y con la que recalará en numerosas ciudades españolas durante los próximos tres años.

Desde la compañía reconocen que «volver a Gijón tiene un significado muy especial, ya que ha sido una parada obligatoria en todas nuestras giras desde los inicios». «Con la ciudad mantenemos una relación muy afectiva y aquí siempre hemos encontrado una magnífica acogida por parte del público», añaden.

«La cuisine de ma cousine» la definen como una «loca comedia» de título afrancesado y un «melodrama culinario» muy del estilo de la Cubana «que nos sirve como excusa para adentrarnos en el apasionante mundo de la gastronomía y en esa auténtica fiebre culinaria que parece haberse apoderado de todos nosotros. Una locura no solo por comer bien y saborear platos para “bocas pequeñas”, sino también por la necesidad de que todo el mundo sepa, a través de las redes sociales, qué estamos comiendo y dónde lo estamos haciendo».

De nuevo habrá sobre el escenario del Jovellanos humor, música, color, participación del público, sorpresas y mucha complicidad local. La propuesta es que «durante dos semanas, el Teatro Jovellanos se convertirá en el epicentro de la gastronomía mundial. No podemos desvelar mucho más. El secreto, la sorpresa y la participación vuelven a ser protagonistas de una función donde el teatro se convierte en cocina... y la cocina, en teatro».

Como aperitivo el proyecto teatral que ofrecerá a Gijón otro plato fuerte en agosto, la compañía va a presentarse el martes 28 de julio, a las 11.30 horas, en el Paseo de Begoña, en una cita a la que asistirá toda la compañía.