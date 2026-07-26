Dani Martín revela en un concierto en Gijón que es asturiano: "Mi madre es de Tineo. Por su culpa no soy madrileño madrileño"

Dani Martín no es madrileño cien por cien sino que es madrileño asturiano. Lo ha confesado él mismo en un concierto en Gijón de la gira "25 p*t*s años". De hecho, dedicó su actuación en el parque de los Hermanos Castro al cantante asturiano Jorge Martínez, líder de "Ileagales" con el que tuvo la "suerte de compartir buenos momentos".

"Este concierto va dedicado para él. Tuve la suerte de compartir buenos momentos con él", dijo antes de lanzar un mensaje para el público: "Vivan la vida, hay que disfrutar. La vida es preciosa, es una putada dejar de vivir", expresó.

VÍDEO: Miguel Martín FOTO: Mario Cantelo

La conexión con el público fue inmediata, pero alcanzó su punto álgido cuando habló de sus orígenes asturianos. "Tengo parte asturiana por parte de madre. Mi madre es de Tineo. Por culpa de mi madre no soy madrileño madrileño. Soy madrileño y asturiano". El comentario terminó con un guiño que levantó otra ovación. "Unos dirán que son de Oviedo, pero yo soy de Gijón", afirmó.

Gijón y los Rolling Stones

No es el primer concierto del cantante en Gijón y no será el último. Mantiene una relación muy estrecha con la ciudad. "Hoy he podido dormir en las mismas habitaciones donde durmió Mick Jagger", comentó entre risas. El cantante rememoró una visita a la ciudad en la que él estaba entre el público. "En el 96 vine a Gijón a ver a los Rolling Stones en El Molinón, fue una noche mágica", recordó, despertando la ovación del público.

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Dani Martín cuenta con un gran club de fans en Gijón que lo siguen desde los tiempos de "El canto del loco". "Cuando éramos más jóvenes éramos más rebeldes. Ahora somos padres de familia, pero seguimos manteniendo algo de ese estilo", comentaba entre risas uno de los asistentes a las bodas de plata musicales del cantante madrileño asturiano.