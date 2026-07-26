El Festival Aéreo ya sobrevuela el cielo de Gijón: "La aviación es un mundo apasionante"

Gijón ya levanta la vista. La gran exhibición del Festival Aéreo Internacional, una citas emblemática del verano en la ciudad, sobrevuela en estos momentos una bahía de San Lorenzo hasta los topes, repleta de espectadores ansiosos por disfrutar de las acrobacias, la potencia o la imponente presencia de una parrilla de aeronaves civiles y militares que prometen emociones fuertes en las próximas horas. "La aviación es un mundo apasionante y maravilloso", reivindicaron desde megafonía.

Mario Pérez, del aeroclub Llanera, y los ultraligeros de La Morgal abrieron la veda y suscitaron los primeros aplausos de la mañana. El trajín habitual en los minutos previos al certamen volvió a repetirse en el Muro de San Lorenzo. Preparación exhaustiva entre la multitud: sillas, gafas de sol, gorras, prismáticos, cámaras fotográficas... Muchos se han decantado por la playa para seguir el espectáculo. El baño, eso sí, está prohibido.

La parrilla tiene todo tipo de alicientes. Estará el avión de la Patrulla PAPEA y luego será el turno de Daniel Román, integrante del equipo wingsuit de Red Bull, que pondrá el vértigo con su traje de “hombre pájaro”. A continuación, llegará la exhibición de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) y de los paracaidistas de la Guardia Civil, antes de que Aerosparx vuelva a surcar el cielo con su espectáculo acrobático.

El programa continuará con una amplia representación de los servicios de emergencia y seguridad. Participarán, por ejemplo, el helicóptero AW139 de Salvamento Marítimo; el helicóptero de los Bomberos de Asturias; el helicóptero y el avión CN235 de la Guardia Civil; el NH90 del Ejército del Aire y el helicóptero de la Policía Nacional. El Festival Aéreo Internacional de Gijón festeja sus 20 años, de nuevo, con un show a la altura.