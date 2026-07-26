El futuro auditorio de la Ería del Piles en Gijón logra la apruobación a pie de calle

Un proyecto que ilusiona en las altas esferas culturales de la ciudad y también a pie de calle. El futuro auditorio que servirá para coronar la Ería del Piles y en el que trabaja el Ayuntamiento, tal y como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, con la idea de ubicarlo en una parcela anexa a la recientemente inaugurada playa verde «Luis Enrique», en El Rinconín, también convence a los habituales de la zona. Así lo explican muchos paseantes de este espacio privilegiado de la ciudad y también vecinos que viven en las inmediaciones del entorno. Una amplia mayoría considera que la infraestructura servirá para potenciar la ciudad, aunque pone el foco en cómo será su diseño. Lo que remarcan es que será vital que, cuando el proyecto esté más maduro, la arquitectura del edificio engarce bien con el entorno de El Rinconín y de la Ería del Piles.

Así lo comenta, por ejemplo, Toni Fernández, paseante de la zona de El Rinconín. «Todo lo que sea traer cosas nuevas a Gijón e innovar está muy bien», valora este gijonés, satisfecho de que en el horizonte haya proyectos para seguir potenciando la capital marítima del Principado. Fernández va más allá en sus planteamientos y se pregunta cómo afectará ese futuro auditorio a la armonía del lugar. «La elección de la zona me genera algo más de dudas, pero apostar por la cultura es algo que siempre creo que es positivo», declara Fernández, que espera poder conocer más datos acerca de una iniciativa que aún se encuentra en una fase inicial.

En una línea similar se manifiestan Víctor Merino y Natalia García. «La idea es buena, pero todo dependerá de cómo sea el diseño final», reflexiona esta pareja. Lo que manifiestan es su preocupación por cómo será la arquitectura que defina el complejo de ocio, en comparación con cómo se está desarrollando la Ería del Piles en general y la playa verde en particular. Y es que creen que esta última, tal y como está ahora, ya gusta. «Hay que ver cómo queda. Si el edificio no encaja del todo bien con el entorno se puede estropear un lugar que ahora mismo ha quedado precioso», razonan ambos acerca de la iniciativa que se dio a conocer esta semana.

Más puntos de vista. Juan Sarrías e Inmaculada Peláez, de los que también disfrutan con los paseos por la zona, se muestran contentos con el proyecto que está en las previsiones municipales y desvelado por este periódico. Mantienen que es positivo poder ampliar la ya nutrida oferta cultural que hay en la ciudad no solo en los meses de verano, sino, en general, a lo largo de todo el año. Eso sí, como el resto, entienden que dada la ubicación elegida, lo que se haga tiene que medirse con extremo cuidado para que haya una buena relación con el resto del paisaje. «La idea la vemos muy buena, pero habrá que ver cómo encaja», resaltan. Esta pareja se inclina favorablemente por el auditorio porque entiende que será «beneficioso» que la ciudad tenga un espacio designado para acoger grandes eventos durante toda la temporada.

Conversaciones avanzadas

El futuro auditorio sigue, por otro lado, su curso. El proyecto está empezando y, por ahora, el Ayuntamiento de Gijón ha tenido conversaciones con varias promotoras para plantearles la idea. Las fuentes municipales consultadas por este periódico acerca de este tema explican que hay una, incluso, a la que ya se le ha mostrado el proyecto. La idea que se tiene es la de poder absorber en este nuevo complejo actividades de gran aforo, pero que sea flexible. Es decir, la intención es que el auditorio sirva para acoger los conciertos que ahora se realizan en el Palacio de los Deportes de La Guía porque no hay otro lugar mejor para celebrarlos. Eso quiere decir que la capacidad en cuanto a aforo que tendrá el equipamiento será elevada, de más de 5.000 personas.

Pero no solo eso. Se busca que tenga una estructura modular, de tal forma que se puedan acoger acontecimientos de menor tamaño sin que el espacio resulte abrumador. Es decir, que pueda ser un enclave de congresos u otro tipo de actividades. La idea es establecer una colaboración público-privada sobre el edificio, de la misma forma que se ha hecho en Valencia con el Roig Arena, un complejo de lo más moderno.

"Que sea bonito"

Hay más opiniones sobre el asunto. Blanca Cuervo y Pilar Recuero también son buenos conocedores de la zona. También ellos entienden que ese auditorio puede ser muy importante para el crecimiento de Gijón a nivel cultural. Y de nuevo piden que, cuando se tenga más avanzado el plan de construcción, este tenga en cuenta la fisionomía del entorno en el que se va a ubicar. Y que se adapte bien a la parcela de algo más de 3.000 metros cuadrados sobre la que se está proyectando el equipamiento. «Si hacen un edificio que sea bonito no nos parece nada mal. Lo que nos preocupa es cómo afectará a los que viven en los alrededores», alegaban.

Ese es un aspecto importante del futuro auditorio, ya que, tal y como está planteado, lo que se busca es que sirva para coronar una zona, la de la Ería del Piles, en la que hay activos varios proyectos para reflotar un lugar que, por otro lado, acumulaba años y años viendo cómo una y otra iniciativa no acababa de cristalizar nunca en nada.

En esa línea reflexionan Natalia García y Víctor Merino. «Todo lo que sea atraer cultura está bien y un recinto como este puede ser muy útil para celebrar conciertos y otro tipo de espectáculos a lo largo de todo el año», aseveraron. «Si está bien hecho puede quedar muy bien al lado de la playa y mejorar todavía más esta zona», valoraban estos dos gijoneses que, como otros muchos, esperan a que pasen las semanas para ver cómo evoluciona la idea. Una idea que, eso sí, ya gusta al sector cultural -como ayer recogía este periódico-y que por ahora pasa el filtro, siempre crítico, a pie de calle.