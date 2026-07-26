Granda celebra su día grande de las fiestas de Santa Ana con taller de panderetas y música en la Noche Celta

Día grande en las fiestas de Santa Ana en la parroquia gijonesa de Granda, que ayer comenzó temprano, a los sones gaita y tambor que recorrieron el pueblo desde las ocho hasta las once y media de la mañana, cuando se celebró la misa sacramental en la iglesia de Granda.

Luego siguió la procesión con la imagen de Santa Ana y la ofrenda del ramo hecho con donaciones de vecinos de Franda, desde tomates, fabas, compango y repostería hasta tallas, un ramo por el que se pujó en la barraca de la fiesta junto a una reproducción en bronce de la iglesia de Granda.

El día grande se celebró con buena parte de los asistentes al festejo luciendo la indumentaria tradicional asturiana ya que desde la Comisión de Fiestas, "animamos a que el domingo se viniera a la fiesta con traje asturiano, y vinieron muchos", explica Gloria Sánchez Muñiz.

Talleres de baile, y de pandereta a cargo del grupo "Trebeyu", tras la sesión vermut que siguió a la comida fue amenizando la tarde hasta que dio comienzo La Noche Celta, de la que previamente también hubo ensayos. Una Noche Celta en la que el grupo "Herbamora" presentó su nuevo videoclip, "Eclipse total".

Granda cerrará mañana lunes una semana de romería por Santa Ana con una jornada más centrada en los vecinos de la parroquia, jornada que llaman el Santanín, que comenzará con una misa por los difuntos a las doce del mediodía, seguida por una sesión vermut y, por la tarde, la entrgua del bollu y la botella de vino a los socios para una merienda entre vecinos, con familiares y amigos.

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Competición de tiro de cuerda de solteros contra casados, a las ocho de la tarde, y una cena con cancios de chigre pondrán el colofón a las celebraciones junto con música pinchada por un DJ "para animar al baile a la gente joven de la parroquia".