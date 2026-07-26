El Museo Nicanor Piñole preparado para su primera mudanza

El Museo Nicanor Piñole se asoma a un periodo de cambios. Para empezar, lo más próximo, las obras para mejorar la climatización y accesibilidad del edificio que fuera el Asilo Pola en la plaza de Europa. En un horizonte algo más lejano está el traslado de este museo al Centro de Arte de Tabacalera, con la idea de que abra sus puertas en Cimavilla a finales de 2027. Los trabajos en el Piñole comenzarán en octubre, con tres ofertas presentadas para acometerlos.

El 23 de agosto será el último día en el que el equipamiento estará abierto para los visitantes, pues después toca el desmontaje de los cuadros de cara a efectuar un traslado cuya hoja de ruta está más que concretada. Tabacalera, en su nueva etapa, ilusiona en el gobierno local. «Es un proyecto ambicioso que nos pondrá en el mapa a nivel cultural en España», reivindica la concejala de Cultura, Montserrat López Moro.

El objetivo municipal es que el Nicanor Piñole reabra sus puertas a inicios de la próxima primavera tras unas obras que deben culminar en febrero. «Necesitamos un tiempo para recolocar la colección; nuestra intención es hacer una ligera modificación del discurso para darle otro impulso a la nueva distribución», comenta Saturnino Noval, director del Nicanor Piñole y de la Casa Natal de Jovellanos. Este último espacio juega un papel en el proceso ya que los tres cuadros en depósito del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se llevarán del Piñole para exponerse allí.

La actuación dotará al museo ubicado en la plaza de Europa de un ascensor y de baños accesibles. Y se renovarán las instalaciones de climatización, ventilación o alumbrado. «Hay que demoler las edificaciones auxiliares que hay en la parcela, tanto por las prescripciones del Catálogo como la protección del edificio», explica Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que incide en la relevancia de acometer esta intervención: «No podemos tener un museo público que no sea accesible». Se habilitará un acceso desde el exterior a la parcela para llevar a cabo el mantenimiento de la misma, ya que, actualmente, no se puede llegar a ella sin atravesar el edificio.

Desde el área cultural local destacan el hecho de que las obras del Reina Sofía puedan seguir viéndose en la Casa Natal de Jovellanos. «Es importante el trabajo hecho desde el museo para garantizar la continuidad del depósito; son obras fundamentales en la trayectoria de Piñole», proclama Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura. En ese sentido, Martínez Valdajos afirma que cuando retorne la colección permanente el próximo año habrá «un nuevo planteamiento que permitirá adelantar aspectos de investigación y generar nuevos discursos museológicos sobre la obra de Piñole que tendrán continuidad en la nueva sede de Tabacalera».

La superficie expositiva en Cimavilla crecerá respecto a la disponible en la plaza de Europa. Las labores siguen en marcha. En paralelo van la obra del edificio histórico y la de cimentación del nuevo. Esa «mudanza» a mayores del Nicanor Piñole supondrá el «poder disponer de un espacio expositivo con criterios museísticos del siglo XXI», sostiene Martínez Valdajos, para quien el nuevo emplazamiento en Tabacalera es la mejor forma de «conservar y difundir» el legado del pintor gijonés en un complejo que será «el epicentro sobre el que girará toda la colección histórico-artística municipal».

Por otro lado, en las reuniones con los albaceas del Piñole quedó definido que, en 2028, se organizará una gran exposición sobre Nicanor Piñole en el Palacio de Revillagigedo, coincidiendo con los 150 años de su aniversario.

Ensalza la edil López Moro el paso adelante que dará Gijón con el futuro Centro de Arte de Tabacalera. «Tendremos acceso a colecciones y préstamos que ahora no podemos tener», apunta, y pone de relieve, por ejemplo, el interés que ha mostrado el Museo del Prado por el equipamiento del barrio Alto.

El Ayuntamiento impulsará, además, un comité asesor donde estarán los directores de los museos de la red municipal y también otros expertos en aras de definir los aspectos relativos a un espacio como Tabacalera, abordar posibles colecciones, necesidades... La intención es tener en octubre una primera reunión. «Es un equipamiento que va a transformar Gijón; va a ser un referente por el valor del edificio, por lo que contiene, por las dimensiones...», señala Villoria sobre Tabacalera, enclave que, como recalca Martínez Valdajos, ayudará a paliar problemas de almacenaje y exposición de colecciones artísticas. No obstante, aún queda para eso. A la vuelta de la esquina están esas obras del museo Piñole, que aguarda para su primera «mudanza».