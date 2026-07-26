Pablo Aguado, matador de toros, torea en Gijón el 15 de agosto: «El toreo es un arte efímero que nace y muere en la plaza»

Pablo Aguado Lucena (Sevilla, 1991) tiene ganas de volver a Gijón. El andaluz toreará en El Bibio el 15 de agosto, en una jornada en la que compartirá cartel con Morante de la Puebla y José María Manzanares. Aguado cuenta estar en un momento «de continuo aprendizaje», en el que consigue abstraerse del ruido que pueda suscitar una buena o mala tarde sobre la arena. «En los inicios es difícil evadirse, pero con el tiempo le das más importancia a lo que sientes interiormente», confiesa.

Pregunta obligada. ¿Qué tal la temporada?

Me encuentro bien y feliz delante de los toros, muy motivado e ilusionado. Estoy contento, con cosas que mejorar, otras que no han salido bien...

¿En qué sentido?

Como a todos los toreros me hubiese gustado un triunfo importante en Sevilla o Madrid. Las circunstancias no lo han permitido y se te queda la espina. Son plazas exigentes y es difícil que ocurra un triunfo mayor en ellas.

En unas semanas estará en Gijón. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Es una plaza muy del gusto de los toreros, una cita imprescindible del verano taurino. Es fantástico el clima, la ciudad, la afición... El año pasado pude disfrutar de una tarde intensa y bonita en la que rozamos la puerta grande.

¿Qué le parece la afición?

Es una maravilla. La gente va con el ánimo de disfrutar del triunfo de los toreros, va a favor de que la corrida y el espectáculo sean un éxito y eso nos da una confianza que hace que podamos sacar lo mejor de nosotros.

¿En qué momento de su carrera está?

Estoy en continuo aprendizaje. Independientemente de lo que lleva uno en la profesión siempre estás en etapa de aprendizaje. Estoy más liberado de todo el ruido exterior que generan las tardes de triunfo y no triunfo. Más centrado en mí interiormente.

Prosiga.

En los inicios es difícil evadirse pero con el tiempo aprendes a darle más importancia a lo que sientes interiormente, al verdadero motivo por el que estamos delante del toro.

¿Ha notado evolución en su lidia?

He intentado aplicar mi concepto del toro al mayor número de toros. Y no es fácil del todo al ser un poco peculiar. Necesita ciertas condiciones particulares de un toro. Doy mucha importancia a que la embestida tenga ritmo y temple, que sea brava pero sin exceso de violencia. Cada vez se busca más clase y emoción en la embestida.

¿Qué significa el toreo para usted?

Es una forma de vida. Te levantas y te acuestas pensando en el toro, todo lo que haces va encaminado al toro. Cuando no estás toreando, estás entrenando. Siempre con la mente ocupada.

¿Cómo ve la escena nacional de la tauromaquia?

En general ha habido un incremento abismal en la afluencia de público joven. Hay una tendencia de los gustos a lo clásico. El toreo te atrapa y se ha quitado ese movimiento negativo hacia los toros que hubo durante un tiempo. Estamos en una de las mejores épocas. El toreo está en auge y la cantidad de afición joven augura un futuro aún mejor.

En Asturias está en el candelero una prohibición de los toros a los menores de 16 años.

Me parece una absoluta idiotez. Es buscar una medida legal para hacer daño a la tauromaquia y no tiene fundamento alguno. Va en contra de la libertad de elección.

¿Qué valores transmite la tauromaquia?

Los valores del respeto, el sacrificio, el esfuerzo, el dar tu vida por lo que sueñas. El valor de la vocación.

Le consideran un torero de arte. ¿Cree que influye el lugar de nacimiento o las influencias de un torero a la hora de enfrentarse al toro?

La historia dice que sí y no quiero ir en contra de ella (ríe). Creo que más que le sitio donde nazcas, las formas y el estilo vienen dadas de nacimiento.

¿Tiene en mente algunas plazas en las que le gustaría triunfar?

Vamos a pensar de momento en Gijón, pero siempre tenemos en mente grandes escenarios como Madrid, Sevilla, Bilbao o Pamplona.

Comparte cartel con Morante y José María Manzanares.

Estoy muy contento porque son dos referentes para mí.

Por último, ¿un mensaje para la afición gijonesa?

Les animaría a ir a la feria de Begoña diciendo que el toreo es un arte efímero que nace y muere en la plaza.