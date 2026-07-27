Bienvenida, ante el pregón de Begoña: "Será todo un honor"

"Un momento extraordinario, con una afluencia de público estupenda y con una reforma del escalafón ilusionante para los aficionados". De esta forma define la actualidad del mundo taurino el que será el pregonero de la Feria de Begoña, Gonzalo Izquierdo Bienvenida, reputado comunicador taurino y descendiente de los toreros Antonio Bienvenida y Manuel Mejías Rapela. "Ser pregonero es un gran honor", reconoció ayer.

El pregón lo organiza la peña taurina Miguel Ángel Perera. "Es un gran honor por dos motivos. Primero por la vinculación familiar de los Bienvenida con la plaza de toros de Gijón, donde mi abuelo toreó en 8 ocasiones y porque este pregón lo han dado una nómina de personas muy importantes", expresó Bienvenida. En cuanto a su discurso, el periodista explicó cómo se estructurará.

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"Primero será hablar de esa vinculación familiar con Asturias y luego hablaré un poco de la Feria de Gijón, con sus hitos históricos, como la actuación de José Tomás o los 6 toros de Miguel Ángel Perera entre otros", contó. "Luego me gustaría hablar de la categoría que tiene Gijón en el mundo del toro y que en estas fechas, todas las miradas de este mundo apunten a la plaza de toros de El Bibio", añadió. "También hablaré sobre los valores del mundo del toro, tan adecuados para la educación de los niños. Quiero que sea una respuesta a esa iniciativa de prohibir la entrada de los menores a los toros", zanjó Gonzalo Bienvenida sobre el pregón.