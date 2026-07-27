El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre "muy generoso" y vecino de la calle Sporting

Tragedia en Gijón. Un grave accidente de tráfico segó este lunes la vida del gijonés Miguel Ángel Gómez Pérez, de 89 años, después de que este colisionase frontalmente contra otro coche cuando circulaba en sentido contrario por la autovía AS-II, a la altura de la parroquia de Porceyo. El siniestro se produjo poco antes de las tres de la tarde, cuando la víctima se incorporó de manera errónea a la carretera y, tras recorrer unos cuantos metros, impactó de manera fatal ante otro turismo. Todo apunta a un despiste. En el incidente resultó herido otro conductor, de 51 años, trasladado a Cabueñes con una posible fractura de tobillo y de una mano.

A la zona del accidente se desplazaron cuatro patrullas de la Guardia Civil y la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Benemérita. También los servicios sanitarios, que nada pudieron hacer para salvar a Miguel Ángel Gómez Pérez, perteneciente a una familia con gran arraigo en la ciudad, "Las Clotas". Era hijo de Ángel Gómez Lamelas, que murió en uno de los últimos combates del frente de Asturias en la Guerra Civil, y de Amalia Pérez Ruiz-Gómez, hija de Alfredo Pérez Las Clotas, notable impulsor del comercio en Gijón. De hecho, bajo sus auspicios se construyó el Mercado del Sur. La familia vivió en el Palacio de Contrueces, que en su momento sirvió como alojamiento de peregrinos.

El siniestro provocó grandes retenciones en la AS-II. El punto del brutal choque se produjo pasado el restaurante Marieva Palace, en sentido Gijón. Los vehículos involucrados quedaron destrozados fruto de la colisión. Al parecer, Miguel Ángel Gómez Pérez salía de un concesionario cercano cuando se incorporó a la autovía en la dirección equivocada. El otro conductor, de 51 años y que responde a las iniciales A. A. P., fue derivado a Cabueñes con una posible fractura de tobillo y de mano.

Accidente mortal en Gijón / Marcos León

Miguel Ángel Gómez Pérez, que residía en la calle Sporting, practicó y disfrutó desde joven de distintas disciplinas y deportes: tenis, trial, pesca, caza, tiro al plato, piragüismo o golf. Unas aficiones que le permitieron forjar amistades que conservaría durante décadas. Estudió en la Politécnica y trabajó como delegado en Asturias de Cegasa, empresa dedicada al almacenamiento de energías o baterías. "Era una persona muy entrañable a quien quería todo el mundo; era muy generoso, su pérdida se va a notar", afirma uno de los hijos del fallecido, Ángel Gómez. "Transmitía serenidad y encontraba en el deporte, la naturaleza y la familia su mayor felicidad", agrega Gómez sobre su progenitor.

Fue Miguel Ángel Gómez uno de los pioneros del campo municipal de golf de La Llorea, donde recibió un reconocimiento como abonado número uno por el 25.º aniversario de la instalación. También fue uno de los primeros socios del Real Grupo de Cultura Covadonga y era un habitual del Real Club Astur de Regatas. "Su ejemplo de vitalidad, honestidad y amor por la naturaleza seguirá siendo su mejor legado", resalta Ángel Gómez sobre su padre. "Con su fallecimiento desaparece una persona muy querida, cuyo recuerdo permanecerá vivo entre su familia, sus amigos y todos aquellos que compartieron con él tantas jornadas de deporte y convivencia", prosigue.

El gijonés, pese a sus 89 años, mantenía una vida muy activa. "No le gustaba pasar en casa todo el día", sostiene su hijo Ángel. El finado aún conducía y la investigación dilucidará qué pudo ocasionar el mortal accidente. En su hogar guardaba con cariño una pluma con la que se había rubricado la primera Constitución española y también cuadros de sus antepasados familiares. "Quienes lo trataron destacan su educación, su elegancia en el trato, su espíritu deportivo y su permanente disposición para disfrutar de la vida al aire libre", ensalza Ángel Gómez.

La Guardia Civil se encargará ahora de discernir las circunstancias que rodean a la fatal colisión. Para tal objetivo serán importantes las grabaciones de las cámaras de seguridad de una zona de abundante tránsito.