La danza gallega conquista la plaza del Marqués en el Arco Atlántico

La danza tradicional gallega sorprende con "Un Baile Ceibe", uno de los primeros espectáculos del Festival Arco Atlántico de este año, que se celebró a las 20.30 horas en la Plaza del Marqués.

El baile, de la compañía Fran Sieira, combina danza, música y una puesta en escena innovadora de la mano de cuatro interpretes. Una propuesta que ha sorprendido al público por su originalidad y que, como explica Dolores Álvarez es "una danza totalmente diferente, nunca vi algo así".

Noticias relacionadas

Para Mónica Gonzalez, el espectáculo es "super novedoso", un tipo de danza que asegura no haber visto antes.