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La danza gallega conquista la plaza del Marqués en el Arco Atlántico

"Un baile Ceibe" sorprende al público con una propuesta innovadora de danza, música y tradición dentro del festival Arcu Atlanticu

Los bailarines junto al público en la Plaza del Marqués

Los bailarines junto al público en la Plaza del Marqués / M.V.

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María Velasco

Gijón

La danza tradicional gallega sorprende con "Un Baile Ceibe", uno de los primeros espectáculos del Festival Arco Atlántico de este año, que se celebró a las 20.30 horas en la Plaza del Marqués.

El baile, de la compañía Fran Sieira, combina danza, música y una puesta en escena innovadora de la mano de cuatro interpretes. Una propuesta que ha sorprendido al público por su originalidad y que, como explica Dolores Álvarez es "una danza totalmente diferente, nunca vi algo así".

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Para Mónica Gonzalez, el espectáculo es "super novedoso", un tipo de danza que asegura no haber visto antes.

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