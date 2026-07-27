Fallece a los 55 años el poeta gijonés Vicente García: "Trataba grandes temas de manera personal y propia"

Luto en el mundo de la cultura gijonesa. El poeta Vicente García falleció este domingo a los 55 años de edad. Colaborador habitual en revistas como "Clarín" y "Anáfora", publicó libros como "De ayer a hoy", "Días de tormenta" o "Años otoñales", además de participar en diversas traducciones y artículos. También fue incluido en la antología "Poesía española de ahora", de 1997. Su obra giraba principalmente en torno al paso del tiempo, la fugacidad de la vida o el desamor. "Fue importante para Gijón y un defensor de la poesía asturiana", recuerdan sus allegados.

Exquisito en los recursos expresivos, su poesía gozaba de un estilo claro y sencillo. Su último poema apareció recientemente en la revista "Ítaca" y tiene un libro inédito. "Sus amigos y lectores esperamos con mucha expectación que vea la luz", afirma Pablo Núñez, coordinador de "Anáfora" y profesor de Literatura, que define a Vicente García como una persona "bondadosa, humilde y discreta". El autor, licenciado en Derecho, participó en la tertulia Oliver y publicó varias obras en la prestigiosa editorial Renacimiento. "Los críticos y escritores exigentes le valoraban mucho", declara Pablo Núñez sobre García, del que destaca su "sencillez espectacular" a la hora de plasmar sus sensaciones.

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"Seguro que seguirás asistiendo a nuestras tertulias, querido Vicente, desde el secreto lugar que te hayan asignado en la eternidad", reza un mensaje emitido en redes sociales por la revista "Anáfora". "Sabía tratar grandes temas de manera personal y propia; al leerlo se percibía rápidamente que era de él", ensalza Pablo Núñez. El acto de despedida por Vicente García se oficiará este martes, a las 19.00 horas, en el tanatorio de Cabueñes.