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Al menos un fallecido en un grave accidente al chocar dos coches en Gijón

El siniestro tuvo lugar en la AS II a la altura de la parroquia de Porceyo

Amplio operativo de emergencias desplegado en la zona

Guardias civiles en la zona del siniestro.

Guardias civiles en la zona del siniestro. / M. L.

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Carlos Tamargo

Sergio García

Un grave accidente en la carretera AS II a la altura de la parroquia gijonesa de Porceyo ha dejado al menos una persona fallecida después de un brutal choque entre dos vehículos en las inmediaciones del restaurante Marieva.

Hasta la zona se han desplazados efectivos de la Guardia Civil y ambulancias para asistir a las personas implicadas. Según las primeras informaciones hay un fallecido, un conductor de unos 70 años que falleció a consecuencia del impacto y que presumiblemente conducía por esa vía en dirección contaria.

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La otra persona afectada iba en el otro vehículo implicado en el choque. Los servicios sanitarios le prestaron "in situ" las primeras atenciones, pero su estado es muy grave.

Información en elaboración

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